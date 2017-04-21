Samanyolu Haber /Gündem / Yıldırım'ın koltuğuna Soylu mu oturacak? /21 Nisan 2017 11:38

Yıldırım'ın koltuğuna Soylu mu oturacak?

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün eski danışmanı Yeni Çağ yazarı Ahmet Takan’ın bugün köşesinden kaleme aldığı yazısına, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yanıt verdi.

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Yıldırım'ın koltuğuna mı Soylu mu oturacak?

Ahmet Takan bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Başbakan Binali Yıldırım’dan memnun olmadığını öne sürdü. Ahmet Takan, Ak Saray’daki kaynaklarına dayandırdığını yazdığı yazısında, “Referandumun ağır tahribatını onarmak için çok yönlü operasyon hazırlıklarının hummalı bir şekilde yapıldığı sarayda şu anda ‘AKP'de erken kongre’ konuşuluyor. Baskın seçim planları yapılıyor. Berat Albayrak ekibinin, ‘Binali Yıldırım'ın ipini çektiği’ iddia ediliyor. Sarayda çok etkin bir başdanışmana sordum; referandum sonuçlarından dolayı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'a karşı çok kızgın olduğunu söyledi. ‘Çalışmalarından memnun değil’ dedi.” ifadelerini kullandı.

Takan yazısının son bölümünde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Binali Yıldırım’ın yerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu Başbakanlık görevine getireceğini öne sürdü. Ahmet Takan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Erdoğan'ın AKP'ye üye olmasının ardından Başbakanlık değişikliğinin sürpriz olmayacağını belirtti. Kulağıma gelen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları da sordum; "şansı çok yüksek. Emir komuta zincirini aksatmayan çok iyi bir asker" diye yanıt verdi. Anlayacağınız!.. Bir zamanların sert Erdoğan muhalifi Süleyman Soylu, siyasi tarihimize "son Başbakan" unvanı ile geçerse kimse şaşırmasın...”

Ahmet Takan’ın yazısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabında isim vermeden Takan’ı eleştirdi.  Süleyman Soylu, “Önümüzde çok iş var. Sıtkı sadakatle çalışacağız. Ancak gazeteci kılığındaki lağım fareleri boş durmuyor. Fitne'ye karşı koruyucu Allah'tır” şeklinde mesaj yazdı.


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