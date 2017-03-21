Samanyolu Haber /Dünya / TİKA yöneticisi İsrail'de tutuklandı /21 Mart 2017 17:27

TİKA yöneticisi İsrail'de tutuklandı

İsrail Güvenlik Servisi'nin (Şin Bet), TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) yöneticisi Muhammet Murteca'yı, 'Hamas'ın askeri kanadına terör finansmanı sağladığı' gerekçesiyle Gazze'de tutukladığı açıklandı.

SHABER3.COM

İsrail Güvenlik Servisi (Şin Bet) tarafında yapılan açıklamada, isminin Muhammet Murteca olduğu duyurulan ve 39 yaşında olduğu belirtilen TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) yöneticisinin, 'Hamas'a destek olduğu'gerekçesiyle Gazze'de tutuklandığı ifade edildi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Şubat ayında tutuklandığı bildirilen Murteca'yla ilgili resmi açıklama bugün yapıldı.

Gazze'de yaşamakta olan Muhammet Murteca, güvenlik servisinin açıklamasına göre, 'Hamas'ın askeri kanadına terör finansmanı sağladığı' gerekçesiyle tutuklandı.

Yapılan açıklamada, Murteca'nın TİKA'nın Gazze koordinatörü sıfatıyla gideceği bir görev için İsrail'i terk etmek üzereyken, polis tarafından göz altına alındığı aktarıldı
<< Önceki Haber TİKA yöneticisi İsrail'de tutuklandı Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:43:50