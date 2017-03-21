TİKA yöneticisi İsrail'de tutuklandı

İsrail Güvenlik Servisi (Şin Bet) tarafında yapılan açıklamada, isminin Muhammet Murteca olduğu duyurulan ve 39 yaşında olduğu belirtilen TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) yöneticisinin, 'Hamas'a destek olduğu'gerekçesiyle Gazze'de tutuklandığı ifade edildi.





Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre Şubat ayında tutuklandığı bildirilen Murteca'yla ilgili resmi açıklama bugün yapıldı.





Gazze'de yaşamakta olan Muhammet Murteca, güvenlik servisinin açıklamasına göre, 'Hamas'ın askeri kanadına terör finansmanı sağladığı' gerekçesiyle tutuklandı.





Yapılan açıklamada, Murteca'nın TİKA'nın Gazze koordinatörü sıfatıyla gideceği bir görev için İsrail'i terk etmek üzereyken, polis tarafından göz altına alındığı aktarıldı