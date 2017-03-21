Samanyolu Haber /Dünya / OECD'den Çin'e borç uyarısı /21 Mart 2017 17:41

OECD'den Çin'e borç uyarısı

OECD, Çin ekonomisiyle ilgili raporunda özel şirket borçlarındaki patlamanın sistemik riskleri arttırdığına dikkat çekildi. OECD, Çin'in 2017 büyüme hızı tahminini yüzde 6,5 olarak açıklad

OECD'den Çin'e borç uyarısı

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), özel Çin şirketlerinin had safhadaki borçlarının ülke ekonomisi için giderek büyüyen bir problem haline geldiğini duyurdu.
Teşkilatın Pekin'de açıklanan Çin'le ilgili raporunda "son hızla artan özel borçların ekonomik dinamiklerin zayıflamakta olduğu bir döneme rastlamasının sistemik risklerin büyümesine yol açtığı" belirtildi.
Kamu işletmelerindeki reformların kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine işaret eden OECD, kapasite fazlasından olumsuz etkilenen branşların devlet teminatıyla yapay olarak ayakta tutulmasına son verilip kamu işletmelerinin özelleştirilmesi gerektiğini ve artan özel hane borçlarının da sorun yarattığına raporunda yer verdi.

OECD raporunda borçlanma uyarılarının yanı sıra Çin'deki memnuniyet verici gelişmelerin de olduğu, gelir eşitsizliği ve fakirliğin gerilediği ve araştırma harcamalarının fert başına aynı milli gelir seviyesindeki ülkelerden çok daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

OECD ve Pekin yönetiminin ortak tahminlerine göre Çin ekonomisi 2017'de yüzde 6,5'la son 25 yılın en düşük oranında büyüme kaydedecek.
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