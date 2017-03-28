THY'ye Laptop ve elektronik eşyaları teslim ederken bir daha düşünün...

ABD'nin Türkiye'den direkt uçuşlarda uygulamaya başladığı elektronik cihaz yasağından dolayı laptoplar uçağa binmeden kapıda THY tarafından teslim alınıyor. Girişimci Ekim Nazım Kaya uçuş sonunda laptopunu kırık halde geri aldı.



Kaya, yolculuk öncesinde "THY, hasarsız olduğunu tespit edip, bilgisayarı kapıda teslim alıp barkod veriyor." sözleriyle başlatılan yeni uygulamayı Twitter üzerinden paylaşmıştı. Yolculuk bitiminde laptop'unun ekranının çatlamış olduğunu gören Kaya, şu ifadeleri kullandı: "ve @TurkishAirlines cihazı ekranı çatlamış olarak iade ediyor. Tutanak tuttum, bakalım ne olacak."











Kaya'nın tutanağına THY'nin verdiği cevapta ise "Bagajınızda meydana gelen hata sebebiyle özür dileriz" denildi ve meydana gelen hasarın geri ödemesinin yapılacağı bildirildi.







Kaya'nın, uçuştan önce hasarsız olduğu tespitiyle barkodla uçağa alınan bilgisayarının yolculuk sonrasında ekranı çatlak olarak iade edilmesi ABD ve İngiltere uçuşlarında başlatılan yeni uygulamanın güvenilirliğini sorgulatır nitelikte.