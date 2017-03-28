Samanyolu Haber /Gündem / THY'ye Laptop ve elektronik eşyaları teslim ederken bir daha düşünün... /28 Mart 2017 19:31

THY'ye Laptop ve elektronik eşyaları teslim ederken bir daha düşünün...

ABD ve İngiltere, Türkiye de dahil 6 ülkeden yapılan direkt uçuşlarda kabin içine dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ve normalden büyük cep telefonlarının alınmasının yasaklandığını açıklamıştı. Yapılan yolculuklarda, yolcuların yasak kapsamına giren elektronik aletleri özel bavullara konularak bagaj kısmına alınmıştı.

THY'ye Laptop ve elektronik eşyaları teslim ederken bir daha düşünün...

ABD'nin Türkiye'den direkt uçuşlarda uygulamaya başladığı elektronik cihaz yasağından dolayı laptoplar uçağa binmeden kapıda THY tarafından teslim alınıyor. Girişimci Ekim Nazım Kaya uçuş sonunda laptopunu kırık halde geri aldı.

Kaya, yolculuk öncesinde "THY, hasarsız olduğunu tespit edip, bilgisayarı kapıda teslim alıp barkod veriyor." sözleriyle başlatılan yeni uygulamayı Twitter üzerinden paylaşmıştı. Yolculuk bitiminde laptop'unun ekranının çatlamış olduğunu gören Kaya, şu ifadeleri kullandı: "ve @TurkishAirlines cihazı ekranı çatlamış olarak iade ediyor. Tutanak tuttum, bakalım ne olacak."  



Kaya'nın tutanağına THY'nin verdiği cevapta ise "Bagajınızda meydana gelen hata sebebiyle özür dileriz" denildi ve meydana gelen hasarın geri ödemesinin yapılacağı bildirildi. 

Kaya'nın, uçuştan önce hasarsız olduğu tespitiyle barkodla uçağa alınan bilgisayarının yolculuk sonrasında ekranı çatlak olarak iade edilmesi  ABD ve İngiltere uçuşlarında başlatılan yeni uygulamanın güvenilirliğini sorgulatır nitelikte.
<< Önceki Haber THY'ye Laptop ve elektronik eşyaları teslim ederken bir... Sonraki Haber >>

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Hocaefendi'den önemli açıklamalar

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Sinan Oğan’a suikast iddiası

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Hayata mal olmayan bilgi ne işe yarar...

Mısır’da çifte patlama…

Mısır’da çifte patlama…

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Arınç-Gökçek kavgası tekrar mı kızışıyor?

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Erdoğan, 'kontrollü darbe'yi canlı yayında itiraf etti

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Çapan ailesi, kaçırılan evin reisi Turgut Çapan'a ulaşmaya çalışıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Özdağ: Erdoğan tekrar PKK ile müzakerelere başlıyor

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Erdoğan: Bizde tarafsızlığın danikası var be

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi

Trol Fatih Tezcan THY'nin rutin uygulamasını Cemaat'ten bildi
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:30:38