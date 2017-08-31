THY pilotu uçmadı, sınır dışı edilmekten kurtuldu

İngiltere’nin başkenti Londra’da Heathrow Havalimanı’ndan kalkan THY uçağı, zorla sınır dışı etme çabalarına sahne oldu.







Ağlayarak “Beni Afganistan’da öldürecekler” diyen 22 yaşındaki Afgan sığınmacı Samim Bigzad’ın İngiliz yetililer tarafından zorla uçağa bindirilerek sınır dışı edilmesini, uçağın pilotu engelledi.





Yetkililer, uçağın pilotunun Bigzad’ı kastederek “Onu götüremezsiniz, uçmuyorum. Birinin hayatı tehlikede” sözleri karşısında geri adım attı. Bigzad uçaktan indirilerek Gatwick Havalimanı yakınındaki Brook House Göçmen Nakil Merkezi’ne geri götürüldü. Uçak da 45 dakika rotarlı olarak kalkış yaptı.















Bigzad’ın 2 yıl önce Taliban’dan kaçarak İngiltere’ye geldiği ve yaptığı sığınmacılık başvurusunun reddedildiği öğrenildi. Genç adamın akıbetinin ne olacağı ise bilinmiyor.