Samanyolu Haber /Teknoloji / İnsanlığı yok edebilecek asteroid Dünyayı teğet geçecek /30 Ağustos 2017 23:29

İnsanlığı yok edebilecek asteroid Dünyayı teğet geçecek

Yüzyılın en büyük asteroidinin 1 Eylül'de Dünya'ya yakın mesafeden güvenli geçiş yaparak yörüngeye teğet geçeceği belirtildi.

SHABER3.COM

Gökbilimciler, yüzyılın en büyük asteroidlerinden biri olan Florence'ın 1 Eylül'de Dünya'ya yakın mesafeden güvenli geçiş yapacağını açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre, Florence asteroidinin, Dünya'nın 7 milyon kilometre yakınından, yörüngeye teğet olarak geçeceği belirtildi.

Asteroidin 1981 yılında keşfedildiği ve Florence Nightingale'in isminden esinlendiği belirtilen açıklamada, NASA'nın Dünya'ya Yakın Gökcisimleri Araştırma Merkezi (CNEOS) yöneticisi Paul Chodas, daha önce Dünya'ya daha yakın geçiş yapan asteroidlerin gözlendiğini ancak Florence'ın en büyük asteroid olduğunu söyledi.

California ve Porto Rico'da bilim insanlarının asteroid yaklaştığı anda yer radarı sistemini devreye sokacağı aktarıldı.

Florence'ın Ağustos ve Eylül ayları boyunca Dünya'dan küçük teleskoplarla gözlemlenebileceği söylendi. 
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