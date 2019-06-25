THY’nin uçuşlarında Boeing 737 Max iptalleri yaşanacak

ABD’li uçak üreticisi Boeing’e ait 737 Max model yolcu uçaklarının birkaç ay içinde iki kazaya karışmasının ardından THY filosundaki 737 Max model yolcu uçaklarını mart ayında yere indirmişti.



THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı mayıs ayında yaptığı açıklamada, 737 Max model uçakların akıbeti ile ilgili olarak Boeing CEO’su ile görüşeceklerini, sonrasında bu uçaklarla ilgili planlarını gözden geçireceklerini söylemişti.





THY’den yapılan yazılı açıklamada şöyle dendi:





“Büyüme stratejimiz dahilinde filomuzda olan 24 adet Boeing 737 MAX tipi uçaklarımızı, sivil havacılık otoritelerinden gerekli uçuş onaylarının iletileceği tarihe kadar operasyonlarımızda değerlendiremeyeceğiz. Bu durum nedeniyle planlanan bazı uçuşlarımızda iptaller yaşanacaktır.”