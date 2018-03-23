Samanyolu Haber /Gündem / THY Erbil uçuşlarına başlıyor... /23 Mart 2018 20:05

THY Erbil uçuşlarına başlıyor...

THY Genel Müdürü Ekşi, Erbil’e uçuşların yapılacak planlamayla en kısa sürede başlayacağını bildirdi. Ekşi, uçuşların başlangıcı için 26 Mart tarihini verdi.

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Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Irak'ın Erbil kentine uçuşların yapılacak planlama ile en kısa sürede başlayacağını duyurdu.
Ekşi, Twitter'daki resmi hesabından, Kuzey Irak hava sahasının açılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Bilal Ekşi, "Erbil'e uçuşlarımız yapılacak planlama ile en kısa sürede başlayacaktır" ifadelerini kullandı. Ekşi bir sonraki açıklamasında ise 26 Mart tarihine işaret etti.
Eylül ayında Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu, resmi Twitter hesabından yayınlanan açıklamada, "Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Cuma günü yerel saatle 18:00'den itibaren Erbil ve Süleymaniye havalimanlarına/havalimanlarından uçuşların askıya alınacağını bildirmiştir" ifadelerini kullanmıştı.
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