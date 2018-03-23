Samanyolu Haber /Gündem / Merkel'den Türkiye açıklaması: Endişelerimizi dile getirdik /23 Mart 2018 20:14

Merkel'den Türkiye açıklaması: Endişelerimizi dile getirdik

Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz, ancak büyük endişelerimiz var"

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Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini söyleyen Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye’nin Afrin kentinde gerçekleştirilen askeri operasyon ve Yunanistan sınırında gözaltına alınan iki Yunan askeriyle ilgili ise endişelerini dile getirdiklerini kaydetti. 

Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilen AB Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Merkel, zirvede Türkiye ile mevcut olan sığınmacılarla ilgili anlaşmayı da görüştüklerini belirtti. Almanya Başbakanı, "Afrin ile ilgili endişemizi dile getirdik. Akdeniz'de Kıbrıs'ın etrafındaki durum ve şu an Türkiye'de gözaltında tutulan 2 Yunan askeri ile ilgili olarak da" dedi. 

"Yine de Türkiye-AB sığınmacı anlaşmasına bağlıyız"
AB kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Avrupa Birliği’nin dönem başkanı olan Bulgaristan’ın Varna kenti yapacağı görüşmeden de memnuniyet duyduklarını ifade eden Merkel, "Türkiye ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz, ancak büyük endişelerimiz var. Yine de Türkiye-AB sığınmacı anlaşmasına bağlıyız. Bu konuda ikinci 3 milyar avroluk dilimin hazır tutulması gerektiğini biliyoruz. Bu konuda da konuştuk ve buna bağlı olduğumuzu ifade ettik" diye konuştu.

Merkel ayrıca AB Zirvesi'nde Türkiye ile AB arasında mevcut olan sığınmacılarla ilgili anlaşmaya bağlı kalacaklarını vurguladı.
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