Samanyolu Haber /Gündem / The Times'tan çarpıcı Türkiye analizi /29 Mayıs 2017 10:22

The Times'tan çarpıcı Türkiye analizi

The Times muhabiri: Bazen Türkiye'nin sıkıntıları arttıkça insanların da olan bitenden kaçmak için mi hava durumundan bahsediyorlar diye düşünmeden edemiyorum... Gazete Türk medyasında şehit haberlerinin hava durumundan daha az yer aldığını ve Türkiye'de yaşanan onca hukuksuzluğa rağmen metrolarda kedi köpek videosu yayınlandığını vurguladı.

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'Türkler siyaset yerine havayı konuşuyor'

İngiliz gazetesi The Times, Türkiye’deki hava durumunu değerlendirdiği haberinde, ‘insanların Türkiye’nin sıkıntıları arttıkça olan bitenden kaçmak için mi hava durumundan bahsediyor olabileceği’ yorumunu yaptı. Türkiye’de son dönemdeki olumsuz hava koşullarıyla ilgili izlenimlerini yazan Times muhabiri Hannah Lucinda Smith, İzmir’de bir arkadaşının üşümesi üzerine ısınmayan havayla ilgili “İngiliz havası” esprisi yaptığını ve Mayıs ayının gelmesine karşın sıcaklıkların halen normal mevsim düzeylerine ulaşmadığını belirtti.

Smith, “Bu sene Mayıs ayının sonu gelmesine karşın kombiyi açmayı düşündürtecek bir soğuk var. Hatta güneşli ve sıcak başlayan bazı günlerde bile öğlen olduğunda sıcaklık bir anda düşük insanı üşütmeye başlıyor. Öngörülemezliği ve mevsimine göre fazla soğuk olması nedeniyle hava durumu aynı İngiltere’deki gibi, Türkiye’de de sohbetlerin ana gündem maddesi ve manşetlerin de konusu” dedi. The Times muhabiri, mayıs ayında Van’a yağan karın günlerce gazete ve televizyonlara haber olduğuna dikkat çekerek, şu değerlendirmelere yer verdi:

‘METRODA KEDİ-KÖPEK VİDEOLARI YAYIMLANIYOR’

“Bazen Türkiye’nin sıkıntıları arttıkça insanların da olan bitenden kaçmak için mi hava durumundan bahsediyorlar diye düşünmeden edemiyorum… Geçen hafta Van’da PKK ile yaşanan çatışmalarda üç asker hayatını kaybetti ve bu olay, gazetelerde kar haberlerinden daha küçük görüldü. Erdoğan’ın muhalifler üzerindeki baskısı artarken, gazeteler ardı ardına kapanırken ve bürokraside ihraçlar sürerken, İstanbul metrosundaki ekranlarda da kedi ve köpek videoları yayınlanıyor.” Smith, yazısının sonunda ise, “Türkiye’de soru sormadığın sürece güvendesin” diyen ancak adını vermeyen bir Türk gazetecinin yorumlarına yer verdi.
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