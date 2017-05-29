AKP'li Tayyar'dan Gül iddiası

AKP'li vekil Şamil Tayyar'dan 'Abdullah Gül' iddiası: 2019'da başkan adayı...





11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erdoğan'ın karşısına başkan adayı olarak çıkacağı iddia edilmiş, bu haberlere yanıt veren Gül, siyasete dönmeyeceğini söylemişti.







Gül'ün bu açıklamasına ilişkin konuşan AKP'li vekil Şamil Tayyar, "Bugünden yarına keskin ifadeler kullanmak çok zor ama bugünkü şartlarda eğer 2019’da olursa Abdullah Gül’ü cumhurbaşkanı adayı olarak Tayyip Bey’in karşısına çıkarmak isteyebilirler" dedi.





Akşam gazetesinden Pınar Işık Ardor'a konuşan Tayyar, şu ifadeleri kullandı:





Öyle çok da tepki göstermedi aslında. Çok muğlak ifadeler kullandı. Keskin bir dille bunu yalanlamadı. Bir de iki yılı aşkın süre var şimdiden ben adayım diye çıkamaz ki zaten kendini çok yıpratırlar. O yüzden siyaset yapıyor ama bir açık kapı bıraktı. Bakın Abdullah Gül, hayır oyu kullandı ve son kongremize gelmeyerek Erdoğan karşıtlarıyla bir duygusal paydaşlık oluşturuyor. Ben bunun bilinçli bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yani yarın Erdoğan karşısında bir proje geliştirmek istediklerinde zannediyorum bunun siyasi alt yapısını hazırlıyorlar. Bunların çok tesadüfi tercihler olmadığın kanaatindeyim. Abdullah Gül çok ciddi bir savrulma yaşıyor. AK Parti Genel Başkanlığı kendisine verilmediği için kırgın, kızgın gibi gözüküyor. Böyle bir hesaplaşma içine girmek isteyebilir. Nitekim son referandumda evet oyu vermedi ailesi de evet oyu vermedi. Oğlunun kullandığı sandıkta iki oy vardı biri oğluna ait ikisi de hayır çıktı zaten.