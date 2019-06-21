The New York Times’dan Türkiye yargısı ile ilgili çok sert yazı

The New York Times gazetesi İstanbul Büro Şefi Carlotta Gall, Türkiye yargısı ile ilgili çok sert bir haber/değerlendirme kaleme aldı.







“Erdoğan’ın Tasfiyeleri Türk Yargı Sistemini Sendeler Şekilde Bıraktı” başlıklı yazıda Türkiye’de yargıya karşı güvenin Türkiye tarihinde hiç olmadığı kadar düştüğü belirtildi.





Gazetedeki yazıda, “20 yıla yaklaşan Erdoğan yönetiminde Türk yargısı öyle bir krizde ki milyonlarca insanın hayatı dolambaçlı yargı süreçlerine bağlı” denildi.





Yazıda, devlet sektöründe otoriter yönetim şekli ve kayırmacılığın güven ve performansı etkilediği; bu konudaki en acil olan kurumun mahkemeler olduğu vurgulandı.





TASFİYELER VE BEYİN GÖÇÜ YARGIYI ÇÜRÜTTÜ

The New York Times, tasfiyeler ve kalıcı beyin göçünün yargıyı çürüttüğünü belirterek, halen görevde olan yargıçların ise korku atmosferi nedeniyle felç edilmiş bir durumda olduğunu yazdı.





HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sözlerine yer veren gazete, “Yargı bağımsızlığını tamamen kaybettiği için, hükümetin bir silahı, gücü haline geldi. Bu Türkiye’de bir günde patlayan bir problem değil, ancak bu hükümet döneminde zirvesine ulaşan bir problem.” diye yazdı.





HAPİSHANELERDEKİ DOLULUK ORANI UÇTU

Türkiye’de hapishanelerin hiçbir zaman bu kadar dolu olmadığını yazan gazete, tecrübesiz hakimlerin zayıflığı ve hükümet kontrolünün güçlü eli ile ezilen yargı sisteminin Erdoğan döneminde hapishanelerdeki sıkışıklık oranını uçurduğunu kaydetti.





2016’daki başarısız darbe girişimi sonrası yaklaşık 4 bin hakim tasfiye edildiğine işaret eden gazete, bu hakimlerin yerinin çoğunlukla üniversite mezunu Erdoğan’a sadık kişiler tarafından acele bir şekilde doldurulduğunu kaydetti.





YARGI CAMİASINDA ORTALAMA GÖREV SÜRESİ 2,5 YIL

Türkiye Barolar Birliği’nin istatistiklerine göre, 14 bin kişilik yargı camiasında ortalama görev süresinin sadece 2,5 yıl olduğuna vurgu yapan gazete, çoğu yargı camiası mensubunun güçle karşılaştığında en iyi ihtimalle ürkek olduğunu belirtti. En kötü durumda ise yargı camiasının hükümet için muhaliflerini kovalayan bir baskı aracı haline geldiğini kaydetti.





Tasfiyelerden sonra ilk derece mahkemelerdeki hakimlerin üst derece temyiz mahkemelerine, yeni giren hakimlerin de ilk derece mahkemelerinde göreve başladığına dikkat çekildi.





Sonuçta davaları nasıl yürüteceğini bilmeyen hakimlerin ellerindeki dosyaları temyiz mahkemelerine gönderdiğini ve temyiz mahkemelerinin iş yoğunluğundan dolayı bunaldığı kaydedildi.





CEZAEVLERİNDEKİ KİŞİ SAYISI 5 KATINA ÇIKTI

The New York Times, cezaevlerindeki kişi sayısının AKP’nin iktidara geldiği 17 yıl öncesine göre 5 kat artarak 272 bine çıktığını belirtti.





Türkiye’deki bazı araştırma şirketlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının istatistiklerine yer veren gazete, şu anda 7,5 milyon ceza davasının devam ettiğini yazdı. 15 milyon Türk vatandaşının da davalarda ya sanık ya da şahit olduğunu ifade etti.





Davaların ise ABD’deki hukuk sistemine göre 16 kat daha fazla zaman aldığına işaret edildi.





Hakimlerin tecrübesizliği ve çoğu hakimin mesleklerini Erdoğan’ın partisine borçlu olması nedeniyle, yargı camiasının baskıya daha açık hale geldiği kaydedildi.





Yazıda, “Hakimlerin tasfiye edilip yargılanma korkusu yargıyı felç etti” denildi.





“BİR GRUP İNSAN BÜTÜNÜYLE SANKİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMIŞ GİBİ”

Gazete, devlette işlerinden atılanların dışarıda iş bulamamaları ve pasaportlarının ellerinden alınması nedeniyle defaatle cezalandırıldığına vurgu yaptı.





Kendisi de ihraç edilen Akademisyen Cenk Yiğiter’in sözlerine yer veren gazete: “Bir grup insan bütünüyle vatandaşlıktan çıkarılmış gibi” diye yazdı.