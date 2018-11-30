Samanyolu Haber /Dünya / The Economist: Erdoğan canı ne isterse onu yapabilir /30 Kasım 2018 12:38

The Economist: Erdoğan canı ne isterse onu yapabilir

The Economist: "Genişletilmiş yetkilerle donatılan ve zayıf bir muhalefetle karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canı ne isterse onu yapabilir."

SHABER3.COM

Dünyanın önce gelen dergilerinden The Economist, 2019 özel sayısını yayınladı. Dergide yer alan ‘2019’da dünya’ bölümünde Türkiye için “Genişletilmiş yetkilerle donatılan ve zayıf bir muhalefetle karşı karşıya olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, canı ne isterse onu yapabilir” yorumunda bulunuldu.

ERDOĞAN, YABANCI YATIRIMCIYI ÜRKÜTÜYOR 

Erdoğan’ın eylemlerinin yer yer Türkiye ekonomisini ayakta tutan yabancı yatırımcıları ‘ürküttüğü’ kaydedilirken; “Bu güveni yeniden kurmak için gereken önlemleri almayı reddeden Erdoğan, Türk Lirası’nın 2018’deki seyrini kapsamlı bir ekonomik krize dönüştürme riskine giriyor ve bu da otoritesinin altını oyabilir” dendi.

Türkiye değerlendirmesinde sadece negatif yorumlara yer vermeyen The Economist’teki metin şöyle sonlandırıldı: “Eğer ekonomi istikrara kavuşursa, dinamik bir özel sektör ve sürdürülebilir kamu yatırımları büyümeyi destekler.”

Kronos
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber The Economist: Erdoğan canı ne isterse onu yapabilir Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:10:02