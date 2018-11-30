Dumanlı: Akın İpek kararı partizan yargıya tokattır, çatı çöktü

Westminster Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Akın İpek ve beraberinde yargılanan Ali Çelik ve Talip Büyük’ün haklarındaki dava “siyasi” olduğu için Türkiye’ye iade edilmemelerine hükmetmişti.





Ekrem Dumanlı, “Akın İpek davası, bir dönüm noktası’ başlığı ile verdiği videoda, davanın anlamını yorumladı. Kararın Türkiye’deki partizan yargıya bir tokat olduğunu söyleyen Dumanlı, “Karar uluslararası ve evrensel hukukun testinden geçti. Türkiye’deki partizan yargıya bir tokattır. Uluslararası hukuka göre ortada suç yoktur. Bu dava bir dönüm noktasıdır. Çünkü İngiltere’deki bağımsız hakimler kararını verdi. ‘Bu dava hukuki değil siyasidir. Delil olmadan suçlama vardır. Türkiye’deki bağımsız yargı 2013’teki yolsuzluk davalarından sonra bitmiştir.’ Bu ifadeleri tek tek sıraladılar.” şeklinde konuştu.





Dumanlı İngiltere’deki davayla Ankara’da hukuk garabeti olan ‘Çatı Davası’nın da çöktüğünü söyledi.



