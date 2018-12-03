Samanyolu Haber /Gündem / The Economist ‘2019 falı’nı açtı, Türkiye için risk tahmini yaptı /03 Aralık 2018 15:16

The Economist ‘2019 falı’nı açtı, Türkiye için risk tahmini yaptı

Türkiye, bir ekonomik krizle sarsılırken dünya genelinde bir çalkantı hâli mevcut. Analistler, 2019 için özellikle gelişmekte olan ülkeler için karanlık tablo çiziyor.

SHABER3.COM



The Economist, küresel ekonomiyi nelerin beklediğine dair tahminlerin yer aldığı 'The World in 2019' sayısını yayımladı. Dergiye göre ülkelerin borçları en büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Dünya gazetesinden Evrim Küçük’ün haberine göre, ‘Küresel ekonomide rüzgar yön değiştiriyor' tespitinde bulunan dergi, 2019 ortasında ABD tam 121 ayla en uzun süreli büyüme rekorunu kıracak ancak yılın sonlarına doğru ülke ekonomisinin resesyona sürüklenmesi endişelerinin gündeme gelebileceğini söylüyor.

Buna göre Çin'in büyüme hızı yavaşlayacak, Hindistan ise ayağını gazdan çekmeyecek. Ülkenin GSYH'sinin önümüzdeki yıl İngiltere'yi geçmesi bekleniyor. Avrupa'da dikkatlerin çevrildiği İtalya ise finansal krizle mücadele etmek zorunda kalabilir.

Küresel borcun 2017 sonunda 10 yıl öncesine oranla yüzde 20 artarak GSYH'nin yüzde 271'ine ulaştığına dikkat çeken dergi, gelişmekte olan ülkelerde borcun yüzde 50 daha fazla olmasının riskleri artırdığını vurguluyor. Artan faiz oranları ve borçların çoğalmasının ‘toksik' bir bileşim oluşturduğunu ifade eden The Economist, Trump'ın vergi indirimlerinin yarattığı bütçe açığının durumu ağırlaştırdığını kaydediyor, ‘Faiz artışları, şirketlerin ucuz para döneminde artan borçlarını çevirme kapasiteleri için bir sınav olacak' uyarısı yapıyor.

ABD ve Çin arasındaki ticari gerilim küresel ekonomide baskı yaratacak bir diğer faktör. Ticaret savaşının gerçek etkisinin ABD'nin 1 Ocak'tan itibaren 200 milyar dolarlık Çin ürününde tarifeleri yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmesinin ardından hissedileceğini belirten The Economist'e göre, bunun dünya ekonomisini yavaşlatacak sonuçları olacak.

‘The World in 2019'da dünya ekonomilerinin 2019 yılı performansına dair tahminlerde bulunan The Economic Intelligence Unit (EIU) yeni yılda Türkiye ekonomisinde yüzde 1.0 büyüme bekliyor. 

Dergide ilk olarak Türkiye için yüzde 4.6 büyüme öngören The Economist, daha sonra bunu yüzde 1.0 olarak revize ettiklerini açıkladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı yatırımcı güvenini yeniden tesis edecek tedbirler alma konusunda çok da hevesli olmadığı yorumunu yapan dergi, 2018'de yaşanan TL'den kaçışın bir krize dönüşmesinin Erdoğan'ın otoritesini riske atabileceği uyarısı yapıyor. 

Ekonominin istikrara kavuşması halinde ise dinamik özel sektör ve kamu yatırımlarının devam etmesinin ekonomik büyümeyi destekleyeceği belirtiliyor. Dergi 2019'da Türkiye'de kişi başına gelirin 10 bin 660 dolar civarında olacağı tahmininde bulunurken, enflasyon oranını yüzde 10.8, bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 3.1 olarak öngörüyor. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber The Economist ‘2019 falı’nı açtı, Türkiye için... Sonraki Haber >>

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

'Hiç sorma bu tip adamlara, babam mabam ama yapacak bir şey yok'

Gerçek Zenginlik

Gerçek Zenginlik

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Emin Çapa: Kriz büyük-küçük demeden herkesi etkileyecek

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:47:16