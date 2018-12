The Economist ‘2019 falı’nı açtı, Türkiye için risk tahmini yaptı

The Economist, küresel ekonomiyi nelerin beklediğine dair tahminlerin yer aldığı 'The World in 2019' sayısını yayımladı. Dergiye göre ülkelerin borçları en büyük sorun olarak öne çıkıyor.





Dünya gazetesinden Evrim Küçük’ün haberine göre, ‘Küresel ekonomide rüzgar yön değiştiriyor' tespitinde bulunan dergi, 2019 ortasında ABD tam 121 ayla en uzun süreli büyüme rekorunu kıracak ancak yılın sonlarına doğru ülke ekonomisinin resesyona sürüklenmesi endişelerinin gündeme gelebileceğini söylüyor.





Buna göre Çin'in büyüme hızı yavaşlayacak, Hindistan ise ayağını gazdan çekmeyecek. Ülkenin GSYH'sinin önümüzdeki yıl İngiltere'yi geçmesi bekleniyor. Avrupa'da dikkatlerin çevrildiği İtalya ise finansal krizle mücadele etmek zorunda kalabilir.





Küresel borcun 2017 sonunda 10 yıl öncesine oranla yüzde 20 artarak GSYH'nin yüzde 271'ine ulaştığına dikkat çeken dergi, gelişmekte olan ülkelerde borcun yüzde 50 daha fazla olmasının riskleri artırdığını vurguluyor. Artan faiz oranları ve borçların çoğalmasının ‘toksik' bir bileşim oluşturduğunu ifade eden The Economist, Trump'ın vergi indirimlerinin yarattığı bütçe açığının durumu ağırlaştırdığını kaydediyor, ‘Faiz artışları, şirketlerin ucuz para döneminde artan borçlarını çevirme kapasiteleri için bir sınav olacak' uyarısı yapıyor.





ABD ve Çin arasındaki ticari gerilim küresel ekonomide baskı yaratacak bir diğer faktör. Ticaret savaşının gerçek etkisinin ABD'nin 1 Ocak'tan itibaren 200 milyar dolarlık Çin ürününde tarifeleri yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltmesinin ardından hissedileceğini belirten The Economist'e göre, bunun dünya ekonomisini yavaşlatacak sonuçları olacak.





‘The World in 2019'da dünya ekonomilerinin 2019 yılı performansına dair tahminlerde bulunan The Economic Intelligence Unit (EIU) yeni yılda Türkiye ekonomisinde yüzde 1.0 büyüme bekliyor.





Dergide ilk olarak Türkiye için yüzde 4.6 büyüme öngören The Economist, daha sonra bunu yüzde 1.0 olarak revize ettiklerini açıkladı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı yatırımcı güvenini yeniden tesis edecek tedbirler alma konusunda çok da hevesli olmadığı yorumunu yapan dergi, 2018'de yaşanan TL'den kaçışın bir krize dönüşmesinin Erdoğan'ın otoritesini riske atabileceği uyarısı yapıyor.





Ekonominin istikrara kavuşması halinde ise dinamik özel sektör ve kamu yatırımlarının devam etmesinin ekonomik büyümeyi destekleyeceği belirtiliyor. Dergi 2019'da Türkiye'de kişi başına gelirin 10 bin 660 dolar civarında olacağı tahmininde bulunurken, enflasyon oranını yüzde 10.8, bütçe açığının GSYH'ye oranını yüzde 3.1 olarak öngörüyor.