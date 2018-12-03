Bakanlığın 'binlerce kişinin haksız tutuklandığı' itirafı AKP'de panik oluşturdu





Özellikle Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği belgeler binlece kişinin suçsuz yere tattığını itiraf ediyor. Bu belgelerin ortaya çıkması AKP iktidarını da panik meydana getirdi .





Akın İpek davasına Adalet Bakanlığı bir çok belge de göndermiş. Gönderilen belgelerde Türkiye Adelet Bakanlığı’nın imzası, mührü var… Resmi olarak, Türkiye cezaevlerindeki binlerce insanın masumiyetini belgeliyor… Türkiye’de hukuk adına yapılan her şeyin hukuksuz olduğunun kanıtı.



