Bakanlığın 'binlerce kişinin haksız tutuklandığı' itirafı AKP'de panik oluşturdu

Özellikle Adalet Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği belgeler binlece kişinin suçsuz yere tattığını itiraf ediyor. Bu belgelerin ortaya çıkması AKP iktidarını da panik meydana getirdi .
Akın İpek davasına Adalet Bakanlığı bir çok belge de göndermiş. Gönderilen belgelerde Türkiye Adelet Bakanlığı’nın imzası, mührü var… Resmi olarak, Türkiye cezaevlerindeki binlerce insanın masumiyetini belgeliyor… Türkiye’de hukuk adına yapılan her şeyin hukuksuz olduğunun kanıtı.
Türkiye Adalet Bakanlığı o evrakta özetle şöyle diyor:
‘F... davaları Yargıtay’da temyiz edilir. 2018 başından beri yerel mahkeme kararlarının yüzde 40’ı aşağıdaki nedenlerle bozuldu:
Sanığın Fethullah Gülen ve örgütüne sempati duymasına dayalı mahkûmiyet ve cezalar.
ByLock mesajlaşma uygulaması, suç teşkil eden eylemlerde kullanılmadığı sürece kanıt olarak kullanılamaz.
F..’ye finansal destek sağlayan herhangi eylem, kendi başına örgüt üyeliğine kanıt değildir.
Mahkumiyet kararları, sadece polis tarafından elde edilen tanık ifadeleri ve diğer kanıtlara dayandırılamaz. Mahkeme, sanıkların sunduğu kanıtları da dinlemelidir.”
Bizde açılan davalarda takipsizlik ve beraat kararı da var diyor.
Adalet Bakanlığı bu yazısıyla Türkiye'de başka yurt dışında başka davrandığını itiraf etmesiyle birlikte Bylock, Bank Asya, dernek üyeliği vs. gerekçesiyle yapılan tutuklama, sorgu va yargılama ve verilen hükümlerin hukuksuzluğunun açıkça ortaya koymuş oldu.
Adalet Bakanlığı'ndan Akın İpek'in İngiltere'den iade sürecine ilişkin yapılan açıklamada, "Londra Adalet Müşaviri hakkında inceleme başlatılmış ve Ankara'ya çağrılmıştır" denildi.