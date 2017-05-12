Samanyolu Haber /Gündem / Tezcan'ı vuran tetikçiye tahliye /12 Mayıs 2017 13:30

Tezcan'ı vuran tetikçiye tahliye

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a yönelik silahlı saldırının ardından tutuklanan Alparslan Sargın'ın şartlı tahliyesine karar verildi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan’a yönelik silahlı saldırının ardından Aydın 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada yargılanan 3 sanıktan tek tutuklu olan Alparslan Sargın’ın şartlı tahliyesine karar verildi.

CHP'Lİ BÜLENT TEZCAN SİLAHLI SALDIRI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 29 Ekim 2016’da silahlı saldırıya uğramıştı. Aydın’da bir restoranda saat 19.00’da gerçekleşen silahlı saldırıda Tezcan ayağından yaralanmış, saldırıyı gerçekleştiren şahıs Kuşadası’nda yakalanmıştı.
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