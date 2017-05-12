HSK'da AKP-MHP koalisyonu





16 Nisan’da kabul edilen anayasa değişikliğiyle yapısı değiştirilen Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yeni üyelerinin seçiminde 2014’te kurulan “yargıda birlik” ittifakı bozuldu. “Yargıda Birlik” içindeki sosyal demokratlar, 16 Nisan referandumu sonrasında HSK’den tasfiye edilmek üzere.





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 18 Ocak’ta yaptığı “Yargıda Birlik Derneği üyeleri olarak şundan emin olmanızı istiyorum: Önümüzdeki dönemde de Hâkimler Savcılar Yüksek Kurulu’nun çoğulcu ve geniş tabana oturan yapısı mutlaka korunacaktır. Ülke olarak, adalet teşkilatı olarak çok büyük faydasını gördüğümüz bu çoğulcu yapıdan geriye dönüş mümkün değildir. Önümüzdeki dönemde de HSK’nin çoğulcu ve geniş tabana oturan yapısı mutlaka korunacaktır” sözüne karşın, Meclis’in seçeceği 7 üye için belirlenen 21 aday arasında sosyal demokratlar alınmadı. Erdoğan böylece Cemaat'e karşı yargıda kıyım yapmak için kullandığı kadronun bir bölümü tasfiye etmiş oldu.





Meclis’teki oylamada adayların tamamı AKP-MHP’nin ittifakıyla belirlendi. Oluşan tablodan rahatsız olan sosyal demokrat kökenli yargı üyelerinin, HSK üye seçiminin tamamlanmasının ardından yol haritalarını belirleyeceği öğrenildi.







Dernek 2014 yılında yapılan HSYK seçimleri öncesinde platform adı altında oluştu. Doğu Perinçek'e yakın isimlerin önderliğinde oluşan dernek Cemaat'e yönelik cadı avının ana karargahı görevini üstlendi.







Erdoğan kullanıp attı





Anayasa değişikliği ile adı Hâkimler ve Savcılar Kurulu olarak değiştirilen kurulun üye sayısı 13’ü indirildi. Bakan ve Müsteşar dışındaki 11 üyenin atama yoluyla görev yapması öngörüldü. Bunlardan 4’ün Cumhurbaşkanı, 7’sini ise Meclis seçiyordu. Meclis’e Yargıtay, Danıştay, avukat ve öğretim üyeleri kontenjanından toplam 83 aday başvurdu. TBMM Karma Komisyonu, bu sayıyı önceki gün 21’e indirdi. Her bir üyelik için 3’er aday, TBMM Genel Kurulu’nun önüne gönderildi. Komisyondaki seçimlere AKP-MHP ittifakı damgasını vurdu.





83 kişi arasında Yargıtay’dan 3 sosyal demokrat aday da listede yer alıyordu. Ancak bu isimler oylamada liste dışı kaldı. AKP ve MHP’li vekillerin ittifak yaparak yaptığı seçim sonucunda 21 aday arasından 15’i muhafazakâr, 6’sı ise milliyetçi isimlerden oluştu. Milliyetçi adaylar arasında Devlet Bahçeli’nin avukatı Hamit Kocabey de yer aldı. TBMM Genel Kurulu’nda yapılacak seçim sonucunda AKP’den 5, MHP’den 2 ismin HSK üyesi olarak belirlenmesi bekleniyor.





Erdoğan kimi seçecek





Gözler şimdi Erdoğan’ın atayacağı 4 üyeye çevrildi. Bunlar arasında mevcut HSYK Başkan Vekili Mehmet Yılmaz’ın olması bekleniyor. Yılmaz, HSYK’ye adaylığı döneminde sosyal demokrat kontenjandan gelmişti.





Yeni HSK oluştuğunda sosyal demokratların olmadığı bir kurul oluşacak. Mevcut HSYK, görev süresi boyunca yaptığı atamalarda sosyal demokrat kökenli isimleri de kritik mahkeme ve savcılıklara atamıştı. Ancak yeni HSK’de kritik yerlerde görev yapan bu isimlerin ne olacağı bilinmiyor. Bu durumdan rahatsız olan sosyal demokratlar ise “Yeni kurul oluşturduktan sonra tabloya bakacağız. Eğer dışlanırsak biz de adımlarımızı bundan sonra ona göre atacağız ve yol haritamızı belirleyeceğiz” dedi.





Yeni HSK'da Perinçek'e yakın isimlerin olup olmayacağını ise zaman gösterecek.





Cumhuriyet-Samanyolu Haber