Samanyolu Haber /Dünya / Tesla borsadan çekiliyor /08 Ağustos 2018 11:17

Tesla borsadan çekiliyor

Elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla'nın New York Borsasından çekilmesi gündemde.

SHABER3.COM

Tesla'nın kurucu ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tesla'yı hisse başına 420 dolardan borsadan çekmeyi değerlendiriyorum. Finansman garantilendi." ifadelerini kullandı.

Paylaşımında ayrıca, "Borsadan çekilmemiz durumunda umarım şu anki bütün yatırımcılar Tesla'da kalır" yorumunu yapan Musk, şirket hissedarlarının kendi hisselerini 420 dolardan satabileceği veya firmanın borsadan çekilmesi durumunda hisselerini ellerinde tutmaya devam edebileceklerini kaydetti.

Tesla'nın hisse başına 420 dolardan borsadan çekilmesi durumunda şirketin değerinin 70,6 milyar dolar olması bekleniyor.

İlk halka arzı Haziran 2010'da gerçekleşen Tesla'nın hisseleri, New York borsasına 17 dolardan sunulmuştu.

Tesla hissedarları firmanın artan nakit harcamalarını ve üretimde son teslim tarihlerini kaçırmasını eleştirirken, uzmanlar Tesla'nın borsadan çekilmesi durumunda bu tür baskıların bir kısmının şirketin üzerinden kalkacağını savunuyor.

- Tesla hisselerine yönelik işlemler askıya alındı

Elon Musk'ın duyurusunun ardından Tesla'nın New York'taki Nasdaq Teknoloji Endeksi'nde işlem gören hisseleri yüzde 8,5 artışla 371,15 dolara kadar yükselirken, şirketin piyasa değeri de 62,4 milyar dolara ulaştı.

Buna karşın Nasdaq'ın, Tesla hisselerine yönelik işlemleri TSİ 21.00'den kısa süre sonra hisse başına 367 dolardan askıya aldığı bildirildi.

- "Suudi Arabistan Tesla'nın hissesini alacak" iddiası

Tesla'yla ilgili bir başka haber ise İngiltere merkezli Financial Times gazetesinden geldi.

Gazetenin haberinde, dünyanın en büyük varlık fonlarından Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun bu yıl içinde şirketin yüzde 3 ila 5 hissesini satın alacağı iddia edildi.

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