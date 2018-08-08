Samanyolu Haber /Dünya / ABD vatandaşlığı zorlaştırılıyor /08 Ağustos 2018 11:08

ABD vatandaşlığı zorlaştırılıyor

Trump yönetiminin önümüzdeki haftalarda yasal göçmenlerin vatandaş olmalarını zorlaştıracak bir plan çıkarması bekleniyor

SHABER3.COM

Bloomberg'de yer alan habere göre Beyaz Saray kıdemli danışmanı Stephen Miller, kongre onayına gerek olmayan bu yeni düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, ABD'de yasal statü elde eden göçmen sayısını sınırlandırma planının bir parçası olarak, ABD'de yasal olarak yaşayan ya da Obamacare, çocuk sağlığı sigortası, gıda yardımı kullanan göçmenler için vatandaşlık verilmeyeceğini belirtti.

Miller, "Her yıl ABD'de yasal statü elde eden göçmenlerin sayısını azaltma yoluna gidilmiştir. Kurallar yerine getirilmeden önce, yönetim göçmenlerin sağlıkta kullanılan yeşil kartlar kazanmasını ve yeşil kart sahiplerinin vatandaşlık kazanmasını zorlaştırdı" dedi. Miller, yeni planın Beyaz Saray yönetimi ve Bütçe Dairesi'ne gönderildiğini de sözlerine ekledi.
 
Hukukçular bu değişikliğin Amerika genelinde milyonlarca göçmeni etkileyebileceğini belirtiyor. Göçmenlik avukatları, hukukçular ve insan hakları savunucuları on yıllardır yasal göç sisteminde en büyük değişikliğin olacağını ve 20 milyondan fazla göçmenin etkilenebileceğini tahmin ediyor.

Obama döneminde en son 2016 yılına kadar, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri'nin verilerine göre 1.2 milyon göçmenin yasal olarak devlet yardımı veya yeşil kart, sağlık sigortasından yararlandıkları ve bunların 753 bininin ABD vatandaşlığına geçtiği belirtildi
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