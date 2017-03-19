Samanyolu Haber /Gündem / Tesadüfün böylesi! /19 Mart 2017 19:54

Tesadüfün böylesi!

Eski MHP milletvekili Meral Akşener’in mitinginin OHAL gerekçesiyle engellendiği Niğde’de Başbakan Binali Yıldırım miting yapacak.

SHABER3.COM

Kentte Akşener için Balkan Türkleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen toplantı 21 Mart’ta yapılacaktı. Şehrin belirli noktalarına etkinlikle ilgili afişler de asılmıştı.

Ancak valilik OHAL’i gerekçe göstererek kentte 20-26 Mart tarihlerinde yapılacak her türlü yürüyüş, toplantı ve mitinge yasak getirmiş, etkinlikle ilgili afişlerin de toplatılması istenmişti.

Başbakan Yıldırım ise yasağın sonra erdiği 26 Mart’tan sadece iki gün sonra, 28 Mart’ta kentte miting yapacak.

Yıldırım’a mitingde Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Bilim Sanayi, Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun da eşlik edecek.
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