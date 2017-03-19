4 ay eğitimle 9 bin polis!

HUKUKSUZCA ATILAN 25 BİN POLİSİN YERİNE DÖRT AY EĞİTİM GÖREN 9 BİN POLİS!

Türkiye genelinde İstanbul, Karaman, Yozgat, Aksaray başta olmak üzere 15 farklı polis meslek eğitim merkezinden 9 bin 213 öğrenci mezun olup yemin etti.





4 aylık eğitimlerini tamamlayan üniversite mezunu polislerin bazılarının okul dağılımları şöyle; İstanbul Florya Şükrü Balcı Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden 690, Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde 845 Yozgatta 1100, Aksarkay’da 761, Karaman’da 461 polis.