Samanyolu Haber /Gündem / 4 ay eğitimle 9 bin polis! /19 Mart 2017 19:30

4 ay eğitimle 9 bin polis!

15 Temmuz bahanesiyle yaklaşık 25 bin polisi sağlam bir hukuki gerekçe olmadan ihraç eden AKP Hükümeti, oluşan boşluğu 4 ay eğitim verdiği polislerle doldurmaya çalışıyor.

SHABER3.COM

HUKUKSUZCA ATILAN 25 BİN POLİSİN YERİNE DÖRT AY EĞİTİM GÖREN 9 BİN POLİS!
 
Türkiye genelinde İstanbul, Karaman, Yozgat, Aksaray başta olmak üzere 15 farklı polis meslek eğitim merkezinden 9 bin 213 öğrenci mezun olup yemin etti.

4 aylık eğitimlerini tamamlayan üniversite mezunu polislerin bazılarının okul dağılımları şöyle; İstanbul Florya Şükrü Balcı Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden 690, Diyarbakır Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde 845 Yozgatta 1100, Aksarkay’da 761, Karaman’da 461 polis.
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