Samanyolu Haber /Gündem / Terör örgütü PKK'ya büyük darbe /08 Mayıs 2017 08:05

Terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Şırnak İncebel (Kato) Dağları'nda başlatılan Terör Örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar sürüyor.

SHABER3.COM

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Şırnak İncebel Dağları'nda devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen 25 mağaradaki aramalarda çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi. Bölücü terör örgütünün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu belirtilen mağaralardaki silah ve mühimmat, bugüne kadar tek seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme oldu.

Bölücü terör örgütü üyelerini etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı mağara ve sığınakları imha etmek için düzenlenen operasyona güvenlik korucularıyla takviyeli Jandarma komando taburları da destek veriyor. 

Güvenlik güçleri, zor arazi ve hava şartlarında 19 gündür aralıksız devam eden operasyonda teröristlerce kullanıldığı belirlenen şimdiye kadar 25 mağara tespit etti. Mağaralardaki aramalarda çeşitli çaplarda havan, doçka uçaksavar silahı, biksi makineli tüfek ve kaleşnikof piyade tüfekleri olmak üzere çok sayıda silah, teçhizat ve mühimmat ele geçirildi. 

Mağaraların terör örgütünün Türkiye'deki ana silah ve mühimmat deposu olduğu belirtildi. Ele geçirilen silah, mühimmat, teçhizat ve yaşam malzemeleriyle bölücü terör örgütünün lojistik desteğine Şırnak’ta son yılların en büyük darbesi vurulduğu bildirildi. 

Söz konusu silah, teçhizat ve mühimmatın bugüne kadar icra edilen terörle mücadele operasyonlarında bir seferde örgütten ele geçirilen en fazla malzeme olduğu kaydedildi. 

Mağaraların iç kısımlarına erişimi sağlayacak ve onları kullanılmaz hale getirecek makinelerin operasyon bölgesine gönderilmesi için İncebel Dağı eteklerinden zirvesine doğru yol yapımı çalışmaları 8 dozer, 3 ekskavatör ve çeşitli iş makineleriyle devam ediyor. 
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