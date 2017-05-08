OHAL'deki sebepsiz işten atmalar Uluslararası Çalışma Örgütü'nün gündeminde

ULUSLAR-ARASI Çalışma Örgütü’nün (ILO) haziran ayında Cenevre’de yapılacak Yıllık Çalışma Konferansı’nda, Türkiye incelemeye alınma tehlikesiyle karşı karşıya.





İDDİA: 158 SAYILI SÖZLEŞME’YE AYKIRILIK





Konferans her yıl Haziran ayında yapılan genel kurulunda birçok konunun gündeme gelliyor. Bu yıl gündem Türkiye .Türkiye’nin, imzaladığı 158 sayılı ILO Sözleşmesi’ne aykırı davrandığı iddiası var. 158 sayılı Sözleşme işveren girişimiyle, hizmet ilişkisinin sona ermesini düzenliyor.





PRESTİJİ SARSILIR





Türkiye’nin kendini anlatamaması durumunda haziran ayında genel kurulda aplikasyon (inceleme) komitesi gündemine alınabileceğini belirten Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan: “Aplikasyon komitesi gündemine alınmak, uluslararası çalışma hayatında sıkıntılı bir konu. Çalışma hayatında ülkenin prestijini sarsabilecek bir gelişme. Bu nedenle bizim de, Türkiye’yi ve yaşadığımız son olayları net bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Ancak bu sene henüz ILO’ya gidecek heyet de belirlenmedi. Artık belirsizlikleri bırakıp, heyeti belirleyip, hep birlikte çalışmaya başlamalıyız.”









TÜRKİYE 1994’TE KABUL ETTİ





158 sayılı Sözleşmeyi, Türkiye 9 Haziran 1994 tarihli kanunla kabul etti. Sözleşmede, “işçinin kapasitesine veya işin yürütümüne veya işyeri gereklerine dayalı geçerli bir son verme nedeni olmadıkça ,hizmet ilişkisine son verilemeyeceği” hükmü yer alıyor. İşçinin akdine son vermeden önce izlenecek prosedürün de anlatıldığı sözleşmeye göre, “İşverenden makul ölçülere göre beklenemeyecek haller hariç, hakkındaki iddialara karşı savunma fırsatı verilmeden bir işçinin hizmet ilişkisi, o işçinin tutumu ve verimi ile ilgili nedenlerle sona erdirilemez.” Sözleşmeye göre işçinin iş ilişkisinin bitirilmesiyle ilgili tarafsız bir merciye itiraz etme hakkı da bulunuyor.





187 ÜLKE ÜYE





YILLIK çalışma konferansını toplamaya hazırlanan ILO’ya 187 ülke üye durumunda. Konferansa, her üye devlet 1 işçi, 2 hükümet ve 1 işveren temsilcisinden oluşan 4 delege ile katılıyor.