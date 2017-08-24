Samanyolu Haber /Eğitim / 'Terbiye amaçlı çocukları biraz okşayın, şikayet olursa yanınızdayız' /24 Ağustos 2017 15:31

'Terbiye amaçlı çocukları biraz okşayın, şikayet olursa yanınızdayız'

Tunceli'den Samsun'a yeni atanan Vali Osman Kaymak, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni eğitim öğretim yılı için düzenlenen toplantıda öğretmenlere, ''Terbiye amacıyla öğretmen arkadaşlar çocukları okşayabilir. Bize gelen şikayetlerde biz sizin yanınızda olacağız'' dedi

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2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı için Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimciler toplantısına Tunceli'den Samsun'a atanan Vali Osman Kaymak da katıldı. Vali Kaymak'ın toplantıda öğretmenlere yaptığı konuşmada 'öğrencileri terbiye amaçlı okşayabilirsiniz' sözleri tepki çekti.

Vali Osman Kaymak'ın tepki çeken açıklamasının tamamı şöyle:

''Söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın. Eskiden öğrencinin, işte terbiye amacıyla hafif okşanması konusunda rahat olun. Malum insanlar en küçük bir durumda şikayet dilekçesi yazıyorlar valiliğe. ‘Öğretmen öğrencimizi dövdü, kulağını çekti’ diye. Terbiye amaçlı, eğer öğretmen arkadaş psikopat değilse, terbiye amaçlı çocuğun geleceği için sınıfında bunu yapmışsa biz her zaman sizin yanınızdayız.''


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