Abdülkadir Selvi Aksakallı'yı öyle bir sattı ki...

Aksakallı'yı ilk gömen Abdülkadir Selvi oldu





Selvi'nin yazısına göre Aksakallı'nın tenzili rütbe edilmesinde birkaç neden var.







İlki:





Darbe gecesi evdeymiş.





Selvi kahramanlık hikayesini bitiren olayı şöyle yazdı:





"2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, 15 Temmuz gecesiyle ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, 'Zekai Aksakallı beni aradı, ’Karargâh işgal edildi, ben evdeyim’ dedi. Ben, ’Karargâha dön’ deyince de ’Karımı teskin ediyorum’ cevabını verdi' dedi. Temel Paşa’nın bu sözleri, o ana kadar oluşan 'Kahraman Aksakallı' portresini sarstı."





Selvi Zeki Aksakallı'nın sabah 10.00’a doğru Özel Kuvvetler Komutanlığı’na gittiğini, oysa bu sırada Özel Kuvvetler'de mücadelenin sürdüğünü belirtip, "Bu durum, Aksakallı Paşa’nın, gece birliğinin başına geçmesi gerekiyordu tezine kuvvet kazanıyor." diye yazdı.





İkincisi:





Selvi'ye göre Aksakallı'nın ikinci hatası ise şov yapması.





"Diyarbakır Asayiş Bölge Komutanı Korg. Hasan Kundakçı, 90’lı yıllarda elinde silahıyla askerin başında operasyonlara çıkardı. Tanburacı Paşa deyimi oradan geliyordu. Çok ön plana çıkınca Genelkurmay Karargâhı’nın şimşeklerini üzerine çekmişti. Korgenerallikten emekli edildi. Zekai Aksakallı’nın, Fırat Kalkanı operasyonunda bir taşın arkasında siper alan, balkondan dürbünle izleyen görüntüleri yayınlanınca, 'Kundakçı Paşa' yorumları yapılmıştı. Hem karargâh hem siyaset pek memnun kalmamıştı."





Üçüncüsü:





Fırat Kalkanı'ndaki başarısızlık





Geçmişte Fırat Kalkanı operasyonu nedeniyle Zekai Aksakallı'yı yere göğe sığdıramayan Selvi, son yazısında Aksakallı'yı Fırat Kalkanı'ndaki başarısızlığıyla da yerden yere vurdu.





"Fırat Kalkanı’nda bir de koordinasyon sorunu yaşanıyordu. Bir başbakan yardımcısı bölgeye gidip gözlemlerde bulundu. Yetki çatışmasının operasyonu etkileyecek boyuta ulaştığı tespitiyle döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen olaya el koydu, koordinatör general atanarak sorun giderildi."





Dördüncüsü:





Selvi'ye göre Aksakallı'nın verdiği ifadede Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ı "asker kışlada kalsın" emri vermediği için eleştirmesi bardağı taşıran damla olmuş.