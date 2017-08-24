Samanyolu Haber /Gündem / Abdülkadir Selvi Aksakallı'yı öyle bir sattı ki... /24 Ağustos 2017 15:38

Abdülkadir Selvi Aksakallı'yı öyle bir sattı ki...

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın 2. Kolordu Komutanlığa atanmasıyla ilgili bir yazı kaleme aldı. Selvi 15 Temmuz sonrası kahramanlık hikayeleri eşliğinde anlattığı Zekai Aksakallı'yı bu kez eleştirdi üstelik "kahraman" imajını yerle bir ederek.

Erdoğan'ın En Karanlık Günü: 15 Temmuz

Aksakallı'yı ilk gömen Abdülkadir Selvi oldu
 
Selvi'nin yazısına göre Aksakallı'nın tenzili rütbe edilmesinde birkaç neden var.

İlki: 

Darbe gecesi evdeymiş. 

Selvi kahramanlık hikayesini bitiren olayı şöyle yazdı:

"2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, 15 Temmuz gecesiyle ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede, 'Zekai Aksakallı beni aradı, ’Karargâh işgal edildi, ben evdeyim’ dedi. Ben, ’Karargâha dön’ deyince de ’Karımı teskin ediyorum’ cevabını verdi' dedi. Temel Paşa’nın bu sözleri, o ana kadar oluşan 'Kahraman Aksakallı' portresini sarstı."

Selvi Zeki Aksakallı'nın sabah 10.00’a doğru Özel Kuvvetler Komutanlığı’na gittiğini, oysa bu sırada Özel Kuvvetler'de mücadelenin sürdüğünü belirtip, "Bu durum, Aksakallı Paşa’nın, gece birliğinin başına geçmesi gerekiyordu tezine kuvvet kazanıyor." diye yazdı. 

İkincisi: 

Selvi'ye göre Aksakallı'nın ikinci hatası ise şov yapması. 

"Diyarbakır Asayiş Bölge Komutanı Korg. Hasan Kundakçı, 90’lı yıllarda elinde silahıyla askerin başında operasyonlara çıkardı. Tanburacı Paşa deyimi oradan geliyordu. Çok ön plana çıkınca Genelkurmay Karargâhı’nın şimşeklerini üzerine çekmişti. Korgenerallikten emekli edildi. Zekai Aksakallı’nın, Fırat Kalkanı operasyonunda bir taşın arkasında siper alan, balkondan dürbünle izleyen görüntüleri yayınlanınca, 'Kundakçı Paşa' yorumları yapılmıştı. Hem karargâh hem siyaset pek memnun kalmamıştı."

Üçüncüsü:

Fırat Kalkanı'ndaki başarısızlık

Geçmişte Fırat Kalkanı operasyonu nedeniyle Zekai Aksakallı'yı yere göğe sığdıramayan Selvi, son yazısında Aksakallı'yı Fırat Kalkanı'ndaki başarısızlığıyla da yerden yere vurdu. 

"Fırat Kalkanı’nda bir de koordinasyon sorunu yaşanıyordu. Bir başbakan yardımcısı bölgeye gidip gözlemlerde bulundu. Yetki çatışmasının operasyonu etkileyecek boyuta ulaştığı tespitiyle döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan hemen olaya el koydu, koordinatör general atanarak sorun giderildi."

Dördüncüsü:

Selvi'ye göre Aksakallı'nın verdiği ifadede Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar'ı "asker kışlada kalsın" emri vermediği için eleştirmesi bardağı taşıran damla olmuş. 
<< Önceki Haber Abdülkadir Selvi Aksakallı'yı öyle bir sattı ki... Sonraki Haber >>

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

El Ezher'den Fethullah Gülen hakkında doktora tezi

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

Yollar Korgeneral Zekai Aksakallı’ya

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

AB'den Türkiye'ye tavır değişikliği

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Prof. Suat Yıldırım’dan Diyanet’e cevap

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Erdoğan'ın çağrısı Almanya'daki Türkleri etkiledi mi?

Savunmaya engel

Savunmaya engel

Almanya ekonomik baskıyı artırıyor

Almanya ekonomik baskıyı artırıyor

Polis, arama yaptığı evdeki altınları çalarken yakalandı

Polis, arama yaptığı evdeki altınları çalarken yakalandı

Ev aramasında hırsızlık yapan polis ilk kez kameraya yakalandı

Ev aramasında hırsızlık yapan polis ilk kez kameraya yakalandı

İşte en faziletli ibadetlerden biri...

İşte en faziletli ibadetlerden biri...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:33:02