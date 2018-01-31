'Temelden sakat bir düşüncenin ürünü'

Yıldırım, Macron'nun açıklamalarına ilişkin, "Temelden sakat bir düşüncedir. Katiyen Türkiye'nin bir işgal mantığı içerisinde hareket etmediğini tüm dünya biliyor, bilmelidir" dedi.







Başbakan Yıldırım, Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile baş başa görüştü. Çankaya Köşkü'ndeki basına kapalı görüşme 1 saat sürdü. Görüşme sonrası iki lider kameralar karşısına geçti. Yıldırım'ın basın toplantısında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:





"Zeytin Dalı Harekatı hakkında sayın başbakanı bilgilendirdim. Operasyonun amacı terör örgütlerini yok etmek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Hedef Suriye'nin toprak bütünlüğü. Hedefimiz ülkemize yönelik roketli saldırıları bertaraf etmek. Aynı zamanda Afrin bölgesine yerleşmiş olan PKK, PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerini temizlemek. ÖSO askerleriyle birlikte TSK bu operasyonu gerçekleştiriyor.





Terör örgütü orada burada sivillere zarar veriliyor diye kara propaganda yapılıyor. Asıl zarar gören sivil vatandaşlarımız. Daha bugün Hatay'da gerçekleşen roketli saldırıda 17 yaşındaki Fatma Avlar isimli vatandaşımız zarar görmüştür. Göründüğü gibi zarar gören siviller bölgedekiler değil Türkiye'deki vatandaşlarımızdır. Bu operasyonun ne kadar haklı temellere dayandığı bir kez daha ortaya çıkmıştır."



