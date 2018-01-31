Samanyolu Haber /Ekonomi / Dış ticaret açığı %37 arttı /31 Ocak 2018 18:18

Dış ticaret açığı %37 arttı

TÜİK verilerine göre geçen yıl dış ticaret açığı yüzde 37 artarak, 77 milyar dolara ulaştı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı dış ticaret verilerine göre, Dış ticaret açığı yıllık bazda yüzde 37 artış kaydetti. Aralık ayında ise açık yüzde 63,5 yükselerek 9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Geçen yıl ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67,2 olarak kaydedildi.

TÜİK ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı aralık ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 8,6 artarak 13 milyar 878 milyon dolar, ithalat yüzde 25,4 artarak 23 milyar 84 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aralık ayındaysa dış ticaret açığı yüzde 63,5 artarak 9 milyar 206 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2016 Aralık ayında yüzde 69,4 iken, 2017 Aralık ayında yüzde 60,1’e düştü.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2017 Aralık ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1, ithalat yüzde 12,2 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise 2017 yılı aralık ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,8, ithalat yüzde 29,6 arttı.

AVRUPA’YA İHRACAT ARTTI

Avrupa Birliği’nin (AB-28) ihracattaki payı 2016 yılı aralık ayında yüzde 44,3 iken, 2017 Aralık ayında yüzde 47,1 olarak gerçekleşti. Avrupa Birliği’ne yapılan ihracat, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 6 milyar 540 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya’ya yapılan ihracat 2017 Aralık ayında 1 milyar 308 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 827 milyon dolar ile İngiltere, 771’er milyon dolar ile İtalya ve Irak takip etti.

EN ÇOK İTHALAT ALMANYA, ÇİN, RUSYA VE ABD’DEN

Almanya’dan yapılan ithalat, 2017 yılı aralık ayında 2 milyar 191 milyon dolar oldu. Bu ülkeyi sırasıyla 2 milyar 122 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 884 milyon dolar ile Rusya ve 1 milyar 164 milyon dolar ile ABD izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı da yüzde 4,5, imalat sanayi ithalatı içindeki payı ise yüzde 16,8 oldu.
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