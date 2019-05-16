Samanyolu Haber
BM: Halep'teki saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Dünya
/
BM: Halep'teki saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
/
16 Mayıs 2019 18:49
BM: Halep'teki saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Birleşmiş Millet, Halep'te bir kampa atılan roket nedeniyle 10 Filistinlinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.
SHABER3.COM
Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "Halep’te mülteci kampına Salı günü isabet eden roket nedeniyle 10 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı." denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
BM: Halep'teki saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı
Sonraki Haber >>
AKP bakın neleri çalmış
HDP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) temsilcisi Mehmet Rüştü Tiryaki, TBMM Genel Kurulu’nda, AKP...
KHK mağduru Haluk Savaş konuştu
Haluk Savaş, "Ben Meriç Nehri'nden kaçmaya çalışmam, orada inşallah botlarla geçerken boğularak...
TÜSİAD hükümeti bombaladı
AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile müttefiki Devlet Bahçeli'nin "tehditkâr" sözlerle...
ABD'den İran tedbiri
ABD'nin, Irak'ta 'acil görevde bulunmayan' tüm hükümet çalışanlarının ülkeyi terk etmesi talimatı...
68 yaşındaki çiftçiye bir garip muamele
İçişleri Bakanlığı'nın "gri listedeki terörist yakalandı" diye basına servis ettiği 68 yaşındaki...
Müteahhiti kara kara düşündüren tablo
Konut satışları nisan ayında yüzde 18,1 azaldı. Banka kredisiyle alınan konut sayısı geçen...
‘Bu İnsanlar Seni de Anlamayacaklar!’ [Tarık Burak yazdı ]
Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet ile ilgili hatıraları Hocaefendi’nin hayatı etrafında anlatan...
Çarşı grubu liderine 'Her şey çok güzel olacak' kurşunu
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'nın liderlerinden Ayhan Güner silahlı saldırı...
Halime Gülsu davasında skandal karar: Kovuşturmaya gerek yok
Mersin Tarsus Cezaevinde tutuklu bulunan ve bir çok hastalığı olan Halime Gülsu hakkında skandal...
İmamoğlu kendisine 'Yunan' diyen Göksu'ya cevap verdi
Ekrem İmamoğlu, AKP'li Tevfik Göksu'nun skandal sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Seviye çok...
Çile ve Izdırap
Çile ve ızdırapsız bir hayat; büyük çoğunluk itibâriyle aksiyon ruhundan, aşk ve şevkten,...
Ünlü anket şirketlerinden İstanbul açıklaması
İstanbul’da yenilenecek seçim için zaman daralırken, İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki oy...
Tweet
AKP bakın neleri çalmış
Yaşlı adamı otobüsten iten kadın cinayetten yargılanacak
TÜSİAD hükümeti bombaladı
KHK mağduru Haluk Savaş konuştu
AKP 'kefen parasına' göz dikti
Erdoğan'ın tehdidi işe yaramadı
Binali Yıldırım, İmamoğlu’nun indirimlerine karşı çıkmış!
İsmi mermi ve dünyanın en hızlısı
Dikkatsiz bir sürücü otoyolu birbirine kattı
Kömürle çalışan son santralide yıktılar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Erdoğan karar verdik dedi ve açıkladı!
Ekonomik kriz Erdoğan'ın ortağı Perinçek'i de vurdu: Ulusal Kanal mali krizde
AKP'li isim bile isyan etti: 28 Şubat'ta bile ben böyle baskı görmedim
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
20:42:22