Samanyolu Haber /Dünya / BM: Halep'teki saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı /16 Mayıs 2019 18:49

BM: Halep'teki saldırıda 10 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Birleşmiş Millet, Halep'te bir kampa atılan roket nedeniyle 10 Filistinlinin öldüğünü, 30 kişinin de yaralandığını açıkladı.

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Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, "Halep’te mülteci kampına Salı günü isabet eden roket nedeniyle 10 Filistinli hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı." denildi.
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