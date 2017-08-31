Teksas'ta bir kimyasal tesiste patlamalar olduğu bildiriliyor

Harvey Fırtınası'nın getirdiği aşırı yağışların ardından Crosby bölgesinde bulunan Arkema adlı tesisim, soğukta korunması gereken kimyasal içerikleri soğutma kapasitesini yitirdiği belirtiliyor.

Tesisin sahibi olan şirketten yapılan açıklamada, patlamayı engelleme ihtimali olmadığını söyledi.

Fırtına ve sel nedeniyle en az 33 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca Houston bölgesinde faaliyet gösteren petrol rafinerileri kapatılırken, enerji tedarikinde de kesintiler yaşanıyor.

İtfaiye birliklerinin Perşembe günü, evlerde mahsur kalanların olup olmadığını tespit etmek amacıyla kapı kapı dolaşmaya başlayacağı açıklandı.

Houston Chronicle gazetesine göre kentin itfaiye şefi yardımcısı Richard Mann, "Arkada bıraktığımız birinin olmadığından emin olmak için caddeleri kapı kapı dolaşacağız" dedi.

Kimyasal tesiste ne oldu?





Arkema kimyasal tesisinde üretim, fırtına başlamadan önce durduruldu. Fırtınayla birlikte başlayan yağmurlar sonucu bölgeye 102 santimetre yağmur düştü.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre, yağmur nedeniyle tesisi su bastı ve bu da elektriklerin kesilmesine neden oldu. Yedek jeneratörlerin de su altında kalması nedeniyle devreye giremediği belirtildi.

Tesis, tıbbi ilaçlardan inşaat malzemelerine kadar pek çok ürünün imalatında kullanılan ve yüksek ısıda tehlikeli olma özelliği taşıyan organik peroksit üretiyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı Richard Rowe, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Çıkacak yangın muhtemelen benzinle başlayan büyük bir yangına benzer... Yangın büyük olacak ve patlama meydana gelecek" dedi.

Rowe, yangın sonucu meydana gelen siyah dumanın deriye, gözlere ve ciğerlere zararlı olabileceğini de söyledi.

Rowe, "Tesisteki yüksek su seviyesi ve elektriğin olmaması , bize bunu engelleme şansı vermiyor" ifadelerini kullandı.