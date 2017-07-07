Samanyolu Haber /Gündem / Tekrar tutuklanan gazetecilere bu sefer tahliye yok! /07 Temmuz 2017 08:25

Tekrar tutuklanan gazetecilere bu sefer tahliye yok!

29 Gazetecinin yargılandığı davada tahliye edildiği halde, trollerin baskısı sonucu tekrar tutuklanan gazetecilere mahkeme tahliye kararı vermedi.

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Hukuksuz olarak tekrar tutuklanan gazetecilerin yargılanmasına devam edildi.  İstanbul 25. Ağır Ceza Mahekemesi'nde yapılan duruşmada, aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un tutuklu 26 gazeteci de hazır bulundu. Mahkemenin başkanı duruşmayı başlattıktan sonra mahkemeye ulaşan evrakları okudu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen yazıda sanıklardan Bülent Ceyhan, Davut Aydın, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç ve Ufuk Şanlı'nın cep telefonlarında 2014 yılına ait Bylock programı kaydının bulunduğu öne sürüldü. Daha sonra sanıkların taleplerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 13 sanığın tahliye talebinin reddine karar verdi. Duruşma 24 Ekim'e ertelendi.

Ne olmuştu?

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da aralarında bulunduğu 21 kişi tahliye edilmiş, duruşma savcısı 8'inin tahliyesine itiraz etmişti. Duruşma savcısının itirazını aynı gün işleme koyan 26. Ağır Ceza Mahkemesi talebi kabul ederek bu kişiler hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Bu kişiler tahliye olamadan cezaevinde kalmıştı.

13 kişi hakkında 7 gün gözaltı süresi

Savcının tahliye talebinde bulunduğu ve mahkemenin de tahliye ettiği aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy'un da bulunduğu 13 kişi hakkında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı aynı gün darbe soruşturması kapsamında gözaltı kararı vermiş, bu kişiler de cezaevinden çıktıktan sonra gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürülmüştü. Burada sorgulanan şüpheliler çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmişti.


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