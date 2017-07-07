Samanyolu Haber /Gündem / Dikkat: Sosyal Medyada her şeyi paylaşıyoruz /07 Temmuz 2017 08:16

Dikkat: Sosyal Medyada her şeyi paylaşıyoruz

Sosyal medyanın hayatımıza hızla girmesiyle bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’deki kullanıcılar da sıklıkla şahsî bilgilerini çevrimiçi mecralarda paylaşıyor

SHABER3.COM

 Kullanıcıların şahsî verilerini ne kadar çok paylaştığı ise merak konusu olmuş durumda. Araştırmalara göre; bütün dünyadaki kullanıcıların yüzde 95’i bilgilerini dijital ortamlarda paylaşırken, yüzde 79’u çocuklarının fotoğraf ve videolarını, yüzde 62’si ise arkadaş ortamındaki video ve fotoğraflarını paylaşıyor. Araştırmanın önemli konusu ise Türkiye’deki kullanıcıların yüzde 42’sinin bilgilerini herkesin görebileceği şekilde paylaşması.

Bütün dünya, her geçen gün vites büyüten sosyal medyanın hızına yetişmeye çalışıyor. Her gün binlerce fotoğraf ve video çevrimiçi mecralarda paylaşıyor. Peki, bütün dünyadaki kullanıcıların yüzde kaçı bilgilerini dijital ortamlarda paylaşıyor? Araştırmalara göre bu oran yüzde 95.

Yüzde 95 paylaşıyor!

Araştırmalara göre; bütün dünyadaki kullanıcıların yüzde 95’i bilgilerini dijital ortamlarda paylaşırken, yüzde 79’u çocuklarının fotoğraf ve videolarını, yüzde 62’si ise arkadaş ortamındaki video ve fotoğraflar paylaşıyor. Araştırmaya Türkiye’den katılan internet kullanıcılarının yüzde 42 ise bilgilerini herkesin görebileceği şekilde paylaştığını söylüyor. Bu rakamlara bakarak dijital ortamdaki paylaşımların her geçen gün arttığını söyleyen CRM Medya Ajans Başkanı Ramazan Becer, sosyal medyanın bütün dünyayı kasıp kavurduğunu söyledi. Ramazan Becer, “Günümüzün akıllı telefon ve tabletleriyle yeni mobil dünya en verimli şekilde değerlendiriliyor. Her zaman her yerde online olmak ve bunu 3G, 4G gibi mobil altyapılar sayesinde en hızlı şekilde sağlamak kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyor. Bu online durum, her an her yerden paylaşım yapmanın da yolunu açıyor. Ve yolda dahi akıllı telefon kullanma oranı yüzde 83 düzeyindeyken yani dünya bu kadar online iken, dijital dünyaya yatırım yapacak olan firmaları biz çok şanslı buluyoruz. Çünkü pazar her zaman var olacak” dedi.  

Paylaşımları yaparken düşünmek

Öte yandan günümüz dünyasında, başkalarıyla bilgi paylaşmanın hiç bu kadar kolay olmadığının altını çizen Becer, “Aslına bakarsanız bizim için önemli bilgileri tek bir tuşa basarak paylaşıyoruz. Ama bu paylaşımları yaparken bir an olsun düşünmeliyiz. Çünkü bu verilerin nereye gittiğinden ve nasıl kullanılacağından emin olamazsınız. Dolayısıyla kişisel bilgiler için sosyal medyanın doğru yönetilmesi önemli bir konu.”
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