Tekrar gündeme gelen Tekmeci Yusuf Yerkel’i eşi savundu..

Soma faciasının hemen ertesinde madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeyeleyen eski Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel’in eşi Sümeyra Keleş Yerkel sosyal medya hesabından, eşinin yaptığı hareketin “bir anlık öfke” olduğunu savundu.





Sümeyra Keleş Yerkel, oyuncu Barış Atay’ın kamuoyunda “Kırmızı fularlı kız” olarak bilinen Ayşe Deniz Karacagil’in ölümünün ardından “Yaşadığı dönemin sorunlarına çözüm bulabilmek uğruna insiyatif alıp, hayatının akışını değiştiren, gencecik bir devrimci daha” mesajını “Bir anlık öfkeyle yapılan hareket, terörist kutsamak ve terör örgütünü yüceltmekten daha kötü görüldü bu ülkede” sözleriyle eleştirdi.





Karacagil, 2013 yılında Gezi eylemleri sırasında tutuklanmıştı ve cezaevinden çıktıktan sonra sonra PKK’ya katılıp Kandil’de görüntülenmişti. En son olarak Karacagil’in 30 Mayıs’ta Rakka’da IŞİD’e karşı savaşırken hayatını kaybettiği bilgisi basına yansımıştı.







