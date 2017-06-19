Manisa'da Yandaş Şirket, Bakanın açıklamalarına sarıldı

Manisa’da askerlerin yemekten zehirlenmesine yönelik tartışmalar sürüyor. Konuyla ilgili sorumluluğu ifade edilen Rota Yemekçilik yaptığı açıklamada şirketin günde yaklaşık 130 bin kişiye yemek verdiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:





“İTHAMA MARUZ KALMAMIZ ÜZÜNTÜ VERİCİ”





“Rota Yemekçilik 2005 yılından bu yana sektörde faaliyet gösteriyor. Şirketin yaklaşık 2 bin 500 çalışanı bulunuyor. Birçok kuruma sunulan tüm yemekler, sağlık koşullarına uygun, büyük bir titizlikle hazırlanıyor. Ortada henüz, herhangi bir tarafın sorumluluğunu ortaya koyan bilimsel bir rapor yok. Laboratuvar sonuçları gelmediği halde şirketin bu kadar baskıya ve ithama maruz kalması üzüntü verici.”





“Milli Savunma Bakanı Fikri Işık’ın açıklamasını önemli görüyoruz” ifadesine yer verilen şirket açıklamasında şunlar dile getirildi: “Sayın Bakan Işık, yemediği halde etkilenenlerin olduğunu açıkladı. Yine Sayın Bakan açıklamasında ‘Sadece yemekten zehirlenenler vakası olarak değerlendirmiyoruz, tüm ihtimalleri hesaba katan bir çalışmayı yürütüyoruz’ diyor. Ortaya çıkacak laboratuvar sonuçları durumu tüm açıklığı ile ortaya koyacaktır. Ayrıca, geçen mayıs ayında Kredi Yurtlar Kurumu ve Kırkağaç Kışlası’nda da zehirlenme vakaları yaşanmıştır ki bu kurumlara şirketimiz yemek vermiyor.”





Son 24 gün içinde Manisa’da, üçüncü toplu asker zehirlenmesi vakası yaşanıyor.

İlki: 23 Mayıs 2017 – 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası’nda 1046 asker gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Er Hüsnü Özel yaşamını kaybetti. Evet, bu çağda gencecik bir asker, sağlık koşullarını taşımayan karavana yemekten öldü.

İkincisi: 27 Mayıs 2017 – Kırkağaç 6. Jandarma Komando Er Hüsnü Özel Eğitim Alayı’nda 70 asker gıda zehirlenmesiyle hastaneye kaldırıldı.

Üçüncüsü: 16 Haziran 2017 – Manisa General Seyfettin Çalbatur Kışlası 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı’nda yine gece yaklaşık 50 asker gıda zehirlenmesi belirtisiyle hastaneye gitti.

Mecliste Manisa tartışması





MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, zehirlenmelerin münferit bir vaka olarak ele alınamayacağı belirterek, “Acaba bu firmanın sadece Manisa'daki yemek ihalesi mi iptal edildi? Çünkü bu firmanın Türkiye'nin değişik yerlerindeki daha pek çok kamu kuruluşlarına, askeri kışlalara yemek verdiğini de biliyoruz ve firma da tartışmalı hâle gelmiştir” dedi. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü de, yaz mevsiminin gelmesiyle soğuk hava zincirlerindeki yüksek maliyetten kaçınıldığına dikkat çekti ve “Aslında önceki aylarda hâlâ bu zehirlenme potansiyeli olmakla beraber, şimdi bu potansiyel kendisini açığa vurdu ve iyi pişmemiş bütün etler kokmaya başladı. Bu kadar basit, buna esrarengiz şeyler bulmaya gerek yok” dedi.



