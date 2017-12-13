Samanyolu Haber /Gündem / Teknoloji transferi ve ortak üretim yok, para taksitle ödenecek /13 Aralık 2017 11:53

Teknoloji transferi ve ortak üretim yok, para taksitle ödenecek

Rusya ve Türkiye arasındaki S-400 anlaşmasının ayrıntılarına göre toplam maliyeti 2.5 milyar dolar olan sistemin satışı kredili olarak yapılacak. Teknoloji transferi ve ortak üretim olmayacak

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Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in Ankara’da önceki gece yaptığı görüşmenin ardından; Rusya ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne S-400 füze savunma sistemlerinin alınması konusunda yürütülen müzakerelerde kredi ve ödemelerle ilgili son detaylarda da anlaşma sağlandığı bildirildi.

İki ülke yetkilileri arasında varılan anlaşmaya göre, TSK’nın acil ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, Rusya’dan hazır alım yöntemiyle 4 adet S-400 sistemi tedarik edilecek. Projenin toplam maliyeti 2.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşecek.

Habertürk'ün haberine göre Rusya satışı kredili olarak yapacak, Türkiye sistemlerin teslimatına bağlı olarak taksit taksit ödeyecek. Rusya ile S-400’ler için ortak üretim söz konusu olmayacak. Milli füze savunma sistemleri ise İtalya-Fransa ortaklığındaki EUROSAM ile birlikte gerçekleştirilecek. Habere göre, Rusya, Türkiye’nin ileride S-500 projesine katılabilmesi için de açık kapı bıraktı.
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