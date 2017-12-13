'100 TL reelde 35 liraya düştü, 2001 krizinden ders almamışız'

Eski Merkez Bankası Başkanı ve İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, yüzde 13’e ulaşan yıllık enflasyon için “Yüksek enflasyon kul hakkıdır” dedi. Yılmaz, 100 liranın satın alma gücününün de 35 liraya kadar düştüğünü belirtti.





Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre, 2005 yılında paradan 6 sıfır atıldığı dönemde Merkez Bankası Başkanlığı’nı yürüten Yılmaz, enflasyonla ilgili olarak şunları söyledi:





“Enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyümenin ön şartlarından birisidir. 2005 yılında attığımız 6 sıfır sonucunda piyasaya çıkardığımız yeni 100 Türk Lirası’nın bugünkü satın alma gücü 35’lere düşmüş durumda. Paranın değeri kayboldukça ekonomide bize dolarizasyonu getiriyor.





'YÜKSEK ENFLASYON KUL HAKKIDIR'





Biz 2001 krizinden hiç ders almamış gibi görünüyoruz. 2001 krizine giden yolda bankalardaki mevduatın yüzde 70’e yakını yabancı paraydı ve dolayısıyla Türkiye’de ücretler, maaşlar, kiralar, yabancı parayla yapılıyordu. Hızlı ve sürdürülebilir büyümek isteyen yönetimler mutlaka fiyat istikrarını sağlamalılar. Bu aynı zaman diliminde yaşayan farklı gelir grupları ve de farklı zamanlarda yaşayan nesiller arasındaki gelir adaletsizliğinin ortadan kaldırılması için önemlidir. Enflasyon kul hakkıdır.”