Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye diktatörlüğe sürükleniyor /11 Ocak 2017 09:15

Türkiye diktatörlüğe sürükleniyor

Anayasa teklifinin 1. Maddesi oylamasında 347 kabul oyu çıktı. Oylamaya 484 milletvekili katıldı. Kabul 347, ret 132, çekimser 2, boş 2 ve geçersiz 1 oy kullanıldı. Böylece Anayasa’nın yargı yetkisini düzenleyen 9. Maddesindeki ‘bağımsız’ ibaresinden sonra ‘ve tarafsız’ ibaresi eklendi. Verilen aranın ardından teklifin 2. maddesi görüşülmeye başladı. Yapılan oylama sonrası 2. maddesi de kabul edildi. Sayımda 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. Kabul edilen 2. maddeye göre; milletvekili sayısı 600’e çıkarılıyor

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1. ve 2. madde kabul edildi

Anayasa değişikliği maddelerinin görüşülmesine başlandı. Önceki gün TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için yapılan birinci oylama yapılırken, 23.40 sıralarında teklifin 1. maddesi oylanarak kabul edildi.

İşte TBMM’de kabul edilen birinci madde

MADDE 1– 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 9 uncu maddesine “bağımsız” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve tarafsız” ibaresi eklenmiştir.
Anayasa teklifinin 1. Maddesi oylamasında 347 kabul oyu çıktı. Oylamaya 484 milletvekili katıldı. Kabul 347, ret 132, çekimser 2, boş 2 ve geçersiz 1 oy kullanıldı. Böylece Anayasa'nın yargı yetkisini düzenleyen 9. Maddesindeki ‘bağımsız' ibaresinden sonra ‘ve tarafsız' ibaresi eklendi.

NE DEĞİŞTİ?

İlk olmaya göre katılım 4 arttı. Biri MHP diğeri AKP milletvekili bu oylamaya katıldı. Kabul oyu ilkine göre 9 arttı. Ret cephesinden 2 oy, yeni gelen AKP ve MHP'li milletvekili ile birlikte 4 yeni oy kullananlar ile geçersizlerden 3 oy da kabul cephesine geçti.

TBMM’ de  ikinci madde kabul edildi

MADDE 2- 2709 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde yer alan “beşyüzelli” ibaresi “altıyüz” şeklinde değiştirilmiştir.
TBMM Genel Kurulunda Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesi kabul edildi. Sayımda 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy çıktı. Kabul edilen maddeye göre; milletvekili sayısı 600'e çıkarılıyor

DÜN NELER YAŞANMIŞTI?

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin maddelerine geçilmesi için yapılan ilk oylamada 480 milletvekilinden 338’i evet, 134’ü hayır oyu kullanmıştı. Oylardan 2’si çekimser, 5’i boş, 1’i geçersiz sayılırken, bu sonuçla birlikte 330 olan oy barajı aşılarak Yeni Anayasa Değişikliği Teklifi’nin TBMM’de görüşülmesi kabul edilmişti.
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