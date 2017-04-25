"Tehlikeli" İslamcıların yüzde 30'u Türk vatandaşı

Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre, Almanya'da "tehlikeli" olarak sınıflandırılan ve sınır dışı edilebilen 100'ün üzerinde radikal İslamcı yaşıyor. Gazete, bu kişilerin yüzde 30'unun Türk vatandaşı olduğuna yer verdi.





Eyaletlerin içişleri bakanlıklarının verilerine dayandırılan haberde bu yıl 13 "tehlikeli” olarak sınıflandırılan İslamcının ülkelerine geri gönderildiği bildirildi. 7 kişinin Tunus'a geri gönderildiği bilgisi verildi.





‘Almanya'da bine yakın "tehlikeli kişi" bulunuyor





Alman polisi bir saldırı düzenleme olasılığı yüksek olan İslamcıları ‘tehlikeli‘ olarak sınıflandırıyor. Federal İçişleri Bakanlığı'nın Almanya'da 950 kadar "tehlikeli” İslamcı olduğunu tespit ettiği aktarılıyor. Tehlikeli” olarak sınıflandırılanların çevrelerindeki önemli bazı kişiler de aynı şekilde "tehlikeli” olarak görülüyor. Ancak tehlikeli olduğu tespit edilen yüzlerce İslamcının yalnızca 100'ü sınır dışı edilebiliyor. Kalanların Alman vatandaşı ya da Avrupa Birliği vatandaşı olması nedeni ile sınır dışı edilemediği belirtiliyor.



