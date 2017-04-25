Samanyolu Haber /Dünya / "Tehlikeli" İslamcıların yüzde 30'u Türk vatandaşı /25 Nisan 2017 00:55

"Tehlikeli" İslamcıların yüzde 30'u Türk vatandaşı

Almanya’da “tehlikeli“ olarak sınıflandırılan ve sınır dışı edilebilen radikal İslamcıların yüzde 30‘u Türk vatandaşı. Tehlikeli görülen İslamcıların yüzlercesi ise sınır dışı edilemiyor.

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Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'un haberine göre, Almanya'da "tehlikeli" olarak sınıflandırılan ve sınır dışı edilebilen 100'ün üzerinde radikal İslamcı yaşıyor. Gazete, bu kişilerin yüzde 30'unun Türk vatandaşı olduğuna yer verdi. 

Eyaletlerin içişleri bakanlıklarının verilerine dayandırılan haberde bu yıl 13 "tehlikeli” olarak sınıflandırılan İslamcının ülkelerine geri gönderildiği bildirildi. 7 kişinin Tunus'a geri gönderildiği bilgisi verildi.

‘Almanya'da bine yakın "tehlikeli kişi" bulunuyor

Alman polisi bir saldırı düzenleme olasılığı yüksek olan İslamcıları ‘tehlikeli‘ olarak sınıflandırıyor. Federal İçişleri Bakanlığı'nın Almanya'da 950 kadar "tehlikeli” İslamcı olduğunu tespit ettiği aktarılıyor. Tehlikeli” olarak sınıflandırılanların çevrelerindeki önemli bazı kişiler de aynı şekilde "tehlikeli” olarak görülüyor. Ancak tehlikeli olduğu tespit edilen yüzlerce İslamcının yalnızca 100'ü sınır dışı edilebiliyor. Kalanların Alman vatandaşı ya da Avrupa Birliği vatandaşı olması nedeni ile sınır dışı edilemediği belirtiliyor. 

10 Tunuslu hakkında soruşturma'

Geçtiğimiz yıl 19 Aralık'ta Tunuslu mülteci Anis Amri Berlin'deki Noel panayırına kamyonla girmiş, 12 kişiyi öldürmüştü. Kaçtığı İtalya'da polis tarafından vurularak öldürülen Amri, Almanya'da güvenlik birimleri tarafından terör saldırısı düzenleyebilecek tehlikeli bir mülteci olarak görüldüğü için iltica başvurusu reddedilmişti.

Ancak Amri Tunuslu yetkililerin vatandaşlığına ilişkin gerekli belgeleri Alman makamlarına vermeyi geciktirmesi üzerine sınır dışı edilememişti. Berlin saldırısının ardından iki ülke terör şüphelilerinin daha çabuk sınır dışı edilebilmesi konusunda anlaştı.  

Tunuslu yetkililer, Almanya'dan bugüne kadar geri gönderilen pek çok Tunuslunun terör şüphesiyle hapiste olduğunu belirtti. Terör örgütleri ile bağlantıda olduğundan şüphelenilen ve Tunus'ta hapiste olan on kişi hakkında soruşturma yürütüldüğü bilgisi verildi.
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