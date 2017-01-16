TCDD'den rekor zarar

Sayıştay 2015 yılı Denetim Raporu’nda tespit edilen Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) ait 2 milyar 98 milyon 73 bin TL’lik zarar Meclis gündeminde. 14 yılda 10’dan fazla ölümlü kazanın yaşandığı demiryollarında iç işleyişin kamuyu büyük zarara uğrattığı Sayıştay tarafından tespit edildi.





2015 yılı denetim raporunda TCDD’nin işlemleri arasında onlarca kusurlu işlem bulunurken bu kurumun 60 kamu işletmesi içerisinde en çok zarar eden olduğu belirtildi. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, büyük kamu zararını Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan’a sordu. Tanrıkulu, soru önergesinde şu sorulara yer verdi: “Bakanlığınız tarafından TCDD’nin 2015 yılı planlaması hangi yönde gerçekleşmiştir? Demiryollarının zararı sonucu ortaya çıkan maliyet nasıl tanzim edilecektir?”