TBMM raporu: Türkiye'de 50 nükleer bomba var

TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, 'Nükleer Silahlara İlişkin Veriler' başlıklı araştırma raporunda çarpıcı bilgilere yer verdi. Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın söz konusu rapora dayandırdığı haberine göre Temmuz 2017 itibarıyla 14 ülkede 107 sahada 15 bin civarında nükleer silah bulunuyor.







9 ÜLKEDE NÜKLEER SİLAH VAR





Raporda nükleer silahların yaklaşık 9.400’ünün askeri kullanım için cephaneliklerde bulunduğu, geriye kalanlar yok edilmek üzere atıl beklediği bilgisi verildi.





Cephaneliklerdeki silahların yaklaşık 4.150’sinin her an kullanılabilecek durumda iken, bin 800’ü kısa sürede kullanıma hazır hale getirilebilecek yüksek alarm düzeyinde olduğu ifadesi yer aldı.





Dünya nükleer silah stokunun, çok büyük bir kısmı (yüzde 93) Rusya ve ABD, de olmak üzere İngiltere, Fransa, Çin, İsrail, Hindistan, Pakistan ve Kuzey Kore dahil toplam 9 ülkede olduğu kaydedildi.





DÜNYADA 6 HAVA ÜSSÜNDE 150 ABD NÜKLEER SİLAHI VAR







Türkiye’de nükleer silah olduğu bilgisi TBMM’nin hazırladığı raporda kayda da geçirilirken, nükleer silah sahibi olmayan beş NATO üyesi ülkesindeki (Belçika, Almanya, İtalya, Hollanda ve Türkiye) 6 hava üssünde yaklaşık 150 ABD nükleer silahı bulunduğu belirtildi.





Raporda, nükleer silah bulunan dokuz ülkeden 5'inin (ABD, Çin, Rusya, Fransa ve İngiltere) Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması çerçevesinde, 'nükleer silah sahibi ülke' statüsünde bulunduğu, Hindistan, Pakistan ve İsrail’in bu anlaşmaya hiçbir zaman taraf olmadan nükleer silaha sahip olduğu ifade edildi.





Raporda ayrıca Kuzey Kore’nin 2003’te Nükleer Silahların Yasaklanması Anlaşması’ndan çekilerek nükleer silah geliştirmeye devam ettiği vurgulandı.





Rapordaki verilere göre Rusya’nın 7.000 ABD’nin 6.800, Fransa’nın 300, Çin’in 260, İngiltere’nin 215, Pakistan’ın 130, Hindistan’ın 120, İsrail’in 80 ve Kuzey Kore’nin ise 10 adet nükleer silahı bulunuyor.