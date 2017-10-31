Özgür Gündem davasında Tutuklu sanık kalmadı



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı ile tutuksuz yargılanan Ayşe Necmiye Alpay, Eren Keskin ve avukatları katıldı.





Duruşmada söz alan avukatlar, tutuklu sanıkların tahliye edilmesini ve tutuksuz sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.









Tutuklu sanık İnan Kızılkaya, avukatının beyanlarına katıldığını ve tahliyesini talep ettiğini kaydetti. Kızılkaya, 441 gündür özgürlükten yoksun olduğunu ve tecrit altında bulunduğunu belirterek, "16 Ağustos'ta gazeteme yüzlerce polis düşman kalesini dağıtırcasına geldi. Polisler, 'Size devletin gücünü göstereceğiz.' dediler. Ben hayatım boyunca hep devletin gücünü hissettim. İnsanlar için önemli olan devletin gücünü değil, özgürlüğü hissetmektir. Benim kalemimi kıramayacaklar. Gazeteciyim, özgürlüğümü istiyorum" dedi.





Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devam etmesini ve eksik evrakların tamamlanmasını istedi.









?Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kızılkaya ve Sancılı'nın yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.