Samanyolu Haber /Gündem / Özgür Gündem davasında Tutuklu sanık kalmadı /31 Ekim 2017 13:51

Özgür Gündem davasında Tutuklu sanık kalmadı

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu Üyesi Aslı Erdoğan ve yazar Ayşe Necmiye Alpay'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılandığı davada, İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı'nın tahliyesine karar verildi. Böylece davada tutuklu sanık kalmadı.

Özgür Gündem davasında Tutuklu sanık kalmadı


İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İnan Kızılkaya ve Kemal Sancılı ile tutuksuz yargılanan Ayşe Necmiye Alpay, Eren Keskin ve avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan avukatlar, tutuklu sanıkların tahliye edilmesini ve tutuksuz sanıkların da adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.


Tutuklu sanık İnan Kızılkaya, avukatının beyanlarına katıldığını ve tahliyesini talep ettiğini kaydetti. Kızılkaya, 441 gündür özgürlükten yoksun olduğunu ve tecrit altında bulunduğunu belirterek, "16 Ağustos'ta gazeteme yüzlerce polis düşman kalesini dağıtırcasına geldi. Polisler, 'Size devletin gücünü göstereceğiz.' dediler. Ben hayatım boyunca hep devletin gücünü hissettim. İnsanlar için önemli olan devletin gücünü değil, özgürlüğü hissetmektir. Benim kalemimi kıramayacaklar. Gazeteciyim, özgürlüğümü istiyorum" dedi.

Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devam etmesini ve eksik evrakların tamamlanmasını istedi.


?Talepleri değerlendiren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kızılkaya ve Sancılı'nın yurtdışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.
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