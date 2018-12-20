Samanyolu Haber /Gündem / Tazminat davalarını ödeyemeyen gazeteci 4 yıl 5 ay hapis yatması için tutuklandı /20 Aralık 2018 16:41

Tazminat davalarını ödeyemeyen gazeteci 4 yıl 5 ay hapis yatması için tutuklandı

İstanbul Kadıköy’de gözaltına alınan RED dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Gülseven tutuklandı.

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Artigercek.com'dan Rıfat Doğan'ın haberine göre Gülseven'in tutuklanma gerekçesinin gazetecilik faaliyetleri sebebiyle hakkında açılan tazminat davalarındaki cezaların ödenmemesi sonucunda çıkarılan yakalama kararı olduğu belirtildi.

Gülseven'in avukatı Onur Güneş'in Artı Gerçek'e yaptığı açıklamaya göre, gazetecinin savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi. Avukat Güneş, Gülseven hakkında 3 ayrı ceza olduğunu ve cezada da indirilme gidilmediğini ekledi.

Güneş şunları söyledi:

Gazeteci Hakan Gülseven’in Yurt Gazetesi’nde Yazı İşleri Sorumlusu olduğu dönemde dört dosyadan kesinleşen cezaları bulunuyor. Biri cumhurbaşkanına hakaret, diğer üç ceza, sadece hakaretle ilgili ancak ne olduğu belli değil. Bu cezaların toplamı da 31 bin 500 TL. Gülseven’in hapis cezasını da bu para miktarını 20 TL’ye bölüp verdiler. Hapis yatacağı gün elli iki buçuk aya denk geliyor. Yani 4 yıl 5 ay kadar hapis yatacak.

RED DERGİSİ'NDEN AÇIKLAMA

RED Dergisi’nden de konuya ilişkin yapılan açıklama da yaşananlar sert bir dille eleştirildi:

“Geçtiğimiz aylarda Hakan Gülseven hakkında açılmış davalardaki tazminatları ödemesi gerekenin Yurt Gazetesi patronu ve CHP eski Milletvekili Durdu Özbolat olduğunu söyleyerek durumu teşhir etmişti.

Çağlayan Adliyesi'nde yapılan işlemden sonra Gülseven’in Maltepe Cezaevine sevk edilmesi bekleniyor. Gazete RED olarak yoldaşımızı yalnız bırakmayacağımızı ve buna sebep olan şahıslardan hesap soracağımızı kesin bir şekilde belirtiyoruz.”
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