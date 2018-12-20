Samanyolu Haber /Gündem / Binali Yıldırım yarın adaylık için istifa edecek iddiası /20 Aralık 2018 16:35

Binali Yıldırım yarın adaylık için istifa edecek iddiası

AKP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı açıklanması beklenen TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın, yarın yapılacak bütçe görüşmelerinin ardından Meclis Başkanlığı'ndan istifa edeceği öğrenildi.

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T24'ün haberine göre, 3 büyükşehirden Ankara ve İzmir adayları yerel seçim çalışmalarına başlarken, İstanbul için TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın başkan adayı olarak açıklanması bekleniyor.

Yıldırım'ın, TBMM Genel Kurulu'nda yarın tamamlanacak olan bütçe görüşmelerinden sonra istifa edeceği belirtildi. 

Yıldırım'ın, istifasını Başkanlık Divanı’nın en yaşlı üyesi Meclis Başkanvekili MHP’li Celal Adan’a sunacağı kaydedildi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, istifasından önce bir basın toplantısı düzenleyeceği ve hazırladığı bir yasa teklifini kamuoyu ile paylaşacağı da öğrenildi.


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