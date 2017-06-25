Samanyolu Haber /Gündem / Tayyip Erdoğan camide fenalaştı, çıkışta 'iyiyim ben' dedi /25 Haziran 2017 08:20

Tayyip Erdoğan camide fenalaştı, çıkışta 'iyiyim ben' dedi

Tayyip Erdoğan, bayram namazı için gittiği Mimar Sinan Camii'nde fenalaştı, sedye ile taşınan Erdoğan 'iyiyim ben' dedi

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 İlk müdahalesi camide yapılan Erdoğan, daha sonra sağlık durumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdim. Şu an bir sorun yok. Toparladım" dedi. Bir görgü tanığı, yaşananları "Sedye ile dışarıya çıkardılar. 5-10 dakika orada tedavi gördü. Namaz daha başlamamıştı" diye anlattı. 

Bayram namazı çıkışı gazetecilere açıklamada bulunan Erdoğan'ın durumunun iyi olduğu gözlendi. Erdoğan, şunları söyledi:

"Şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği yaşadık"

''Bugün özellikle şekere dayalı bir tansiyon dengesizliği geçirdik. Hamd olsun kısa sürede toparlandık. Şu an iyi bir konumdayım ve programımıza saat 3'te Haliç Kongre merkezinde parti tabanımızla yapacağımız bayramlaşma töreninde devam edeceğiz''

"Oturuyordu, bir sıkıntısı yoktu"

Camiden çıkan vatandaşlardan biri, "Tokalaştıktan sonra oturdu. Şoförünün içeriye girdiğini gördüm. Gayet normaldi. Sonra aşağıya aldılar 15-20 dakika. Şu an da gayet iyi. Oturuyordu kendisi, bir sıkıntısı yoktu" dedi.
Yine camiden çıkan bir kişi ise, "Cumhurbaşkanı sohbeti dinlemeye geldi. Sonra yavaşça yere yattı. Sonra ilk müdahale burada yapıldı. Sonra dışarıya çıkarıldı" diye konuştu.

"Sedyeyle çıkardılar"

Erdoğan'ın hemen arkasında bulunduğunu belirten bir kişi ise, "Arkasında namaz kılıyorduk. Bir anda fenelaştı. Herkes ayağı kalktı, yardım etmeye çalıştılar. Sedye ile dışarıya çıkardılar. 5-10 dakika orada tedavi gördü. Namaz daha başlamamıştı" şeklinde konuştu.
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