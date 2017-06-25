Katar'dan bir haftada bir milyar dolar mı geldi?

Merkez bankası kayıtlarına göre, 16 Haziran haftasında hisse senedi ve tahvil bono piyasasına giren yabancı portföy yatırımları 1 milyar doların üzerine çıktı. Paranın kaynağı ise belirsizliğini koruyor.





Tr724'ün haberine göre Özellikle para girişinin Katar krizinde sonra artması kafalarda soru işaretlerini artırıyor. İddiaya göre, Türkiye’nin dünyanın en zengin ülkesine gönderdiği uçaklar dönüşte parayla geldi ve sisteme dahil oldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 17 Haziran’da yaptığı açıklamada Katar’a o güne kadar 71 uçakla 5 bin ton gıda yardımı gönderildiğini ifade etmişti.





“Önceden aylık veya bazen de yıllık gelebilen sıcak para bir haftada giriş yapmış”





Hürriyet yazarı Zeynel Balcı ise Türkiye’ye geçtiğimiz ocak ayından beri Türkiye’ye sıcak para girişinin devam ettiğini belirtiyor. Balcı son 1 haftada ise bunun 1 milyar dolar üzerine çıktığını söylüyor. Balcı’ya göre, bu kadar büyük bir para girişi daha önce aylık ya da yıllık bazda giriyordu.





Balcı, “Girişlerinin sürüyor olması iyimserliğin korunmasında önemli bir katkıya sahip. Merkez bankası kayıtlarına göre 16 Haziran haftasında hisse senedi ve tahvil bono piyasasına giren portföy yatırımları 1 milyar doların üzerinde. Geçtiğimiz dönemlerde aylık veya bazen de yıllık bazda ancak gelebilen sıcak para neredeyse bir haftada giriş yapmış. Bu durumu içeride zor gündemin geride kalması yanında dış konjonktürün sağladığı bir avantaj veya dışarıda devam eden risk iştahıyla bol ve ucuz likditenin yansıması olarak görmek daha gerçekçi. Yaşanan bal piyasada bize özel koşulların veya dış konjonktürün etkisi konusundaki tespitin doğru yapılması önemli.” diyor.