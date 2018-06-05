Tatlıses yazınca doğalgaz, boş oda yazınca satılık kelepir saray çıkıyor

Sosyal medyada çokça konuşulan reklamlarda İYİ Parti, 4 Haziran'da arama motoru Google'a bazı reklamlar verdi.





Buna göre arama motorunda 'AKP' kelimesi aratıldığında ilk seçenek olarak, “Artık daha İyi’si var” ifadelerinin yer aldığı tanıtım başlığı çıkıyor.





Partinin verdiği reklamlar sadece siyasi içerikli değil. Örneğin 'Rüya tabiri' aramasını yapan internet kullanıcılarının karşısına 'Kabuslar mı görüyorsun' başlığıyla İYİ Parti’nin tanıtımının yer aldığı link çıkıyor.







Partinin reklam verdiği diğer kelimeler şöyle:





İbrahim Tatlıses: 'Doğalgaz mı bağlatacaksınız? İyi Parti'yi bekleyin.'

Boş oda: '1150 odalı kelepir saray.'

Gençler: 'Hükümetin unuttuğu yaş aralığı. Artık yalnız değilsiniz.'

İktidarsızlık: 'İktidar sorununa kesin çözüm.'

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