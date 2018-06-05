Samanyolu Haber /Gündem / Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum /05 Haziran 2018 11:39

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

A haber kanalında yorumculuk yapan Cemil Barlas, Erdoğan'ın diplomasının bulunamamasıyla ilgili mantıklı bir izah getirilemediğini farklı şekilde açıkladı

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylar kampanyalarına devam ederken miting meydanlarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın diploması tekrar gündeme geldi. Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın oğlu Cemil Barlas, konuya ilişkin olarak, "F...’cüler Erdoğan'ın diplomasının orijinalini ele geçirip yok etmişler" dedi. 

Hükümete yakın yayınlarıyla bilinen A haber'de annesi Canan Barlas ile Gündem programına katılan Cemil Barlas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasına ilişkin bir iddiada bulundu.

Barlas, "Belli bu F...'cüler Tayyip Erdoğan'ın diplomasının orijinali bir yerden ele geçirip yok etmişler. Ben öyle hissediyorum" ifadelerini kullandı.
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Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

Barlas'tan Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili beyin yakan yorum

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