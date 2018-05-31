Samanyolu Haber /Gündem / Tatilcilerin çoğu seçimlerin 2. tura kalacağını düşünüyor: İptallerde artış var /31 Mayıs 2018 10:05

Tatilcilerin çoğu seçimlerin 2. tura kalacağını düşünüyor: İptallerde artış var

24 Haziran'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalacağını düşünen seçmen sayısı artıyor. 2. turu 8 Haziran'da olan seçimler için seçmenlerin yüzde 60'ı tatil planlarını iptal etti. Ücretsiz yapılan iptallerde sayının daha da artması bekleniyor. İlk turda da iptaller yüzde 90'ı buldu.

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Dünya gazetesinden Selenay Yağcı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin 24 Haziran’da yapılacağının açıklanması düğün, tatil gibi planları değiştirdi. Nisan ayında yapılan bu açıklamanın ardından birçok tatilci yüzde 50’ye varan erken rezervasyon indirimlerinden yararlanmak için aylar öncesinden yaptığı rezervasyonları iptal ettirmek zorunda kaldı. 24 Haziran’da gerçekleştirilecek ilk tur için iptallerin oranı yüzde 75’i bulurken ikinci turun yapılması planlanan 8 Temmuz haftasına erken rezervasyon yaptıranlar da iptal oranı sadece yüzde 10 oldu. Ancak 8 Temmuz tarihi yaklaştıkça iptallerin oranı artmaya başladı. Şimdilerde yüzde 60’lara ulaşan oranın daha da artması bekleniyor.
'TARİH YAKLAŞTIKÇA İPTALLER ARTIYOR'

Erken seçim kararı açıklanır açıklanmaz iptal talepleri ile karşılaştıklarını söyleyen Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, ilk etapta 24 Haziran tarihi için iptallerinin oranının yüzde 75 olduğunu ancak şu an iptallerin yüzde 90’a yaklaştığını ifade etti. Haziran ayının sezon başı olduğu için tereddütlerin daha az olduğunu belirten Onaran, “Ancak 8 Temmuz fiyatların en yüksek olduğu dönemlerden biri. Tatilciler uygun fiyatta aldıkları tatillerinden başka çözüm bulmak için beklemiş olabilirler. Ancak tarih yaklaştıkça iptallerin oranı artıyor. Şimdiden yüzde 60’ı buldu” diye konuştu.

'İLK ŞOKLA BEKLEMİŞ OLABİLİR'
TÜROFED Başkanı Osman Ayık, son üç yılda yerli turistin erken rezervasyon avantajlarını öğrendiğini ifade ederek, “Satın alan tatilci bu avantajlarını kaybetmemek için ilk şokla beklemiş olabilir. Tarih yaklaştıkça iptal ve değiştirme oranları artacaktır” dedi.

KOŞULSUZ İPTAL

Setur’dan bir yetkiliye göre ise seçim gibi önemli sebeplerde koşulsuz iptal hakkının olduğunu öğrenen tatilcinin 8 Temmuz tarihinden vazgeçmesi daha kolay oldu. Bunun yanında otellerde mevcut duruma ayak uydurup, tatilciyi mağdur etmeyerek, sezon ortasındaki fiyatlarını yumuşattı.

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