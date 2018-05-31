Samanyolu Haber /Gündem / Damadın kitapçısından muhaliflere sansür.... /31 Mayıs 2018 10:00

Damadın kitapçısından muhaliflere sansür....

Tekin Yayınevi, İbrahim Kaboğlu, Zeynep Altıok ve Orhan Gökdemir'in yeni kitaplarının Turkuvaz Grubu’na devredilen D&R tarafından satılmadığını duyurdu.

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Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "D&R mağazalarında Turkuvaz Grup’a satışından sonra kültürel çeşitliliğin devam edeceğini söylediler ancak bugün Turan Dursun’un “Din Bu” kitabının raflardan çekilip depoya kaldırılmış" diyerek D&R'ı eleştirdi.

Kocatürk'ün açıklamasının ardından Tekin Yayınevi, "İbrahim Kaboğlu, Zeynep Altıok ve Orhan Gökdemir'in Nisan ayında raflarda yer alan bu kitapları hâlâ -ısrarla yürüttüğümüz görüşmelere rağmen @DRdunyasi mağazalarına alınmadı. Duyurulur" diyerek kitaplarının satışa sunulmadığını duyurdu.

Kitabı D&R tarafından satılmayan yazar Orhan Gökdemir de Twitter üzerinden tepki göstererek "Bizim kitapları neden almıyorsunuz? Tehdit mi ediyorlar sizi? Nedir?" ifadelerini kullandı.
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