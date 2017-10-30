Tasfiyeler devam edecek, sırada diğer belediyeler var

Kadir Topbaş, Melih Gökçek ve Recep Altepe'nin ardından Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un da bugün istifa edeceği öğrenildi.







Bu istifanın ardından sürecin nasıl devam edeceği merak konusuyken, Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, "Böylece AK Parti’de istifa dönemi kapandı mı? Büyükşehirler için o sürecin tamamlandığı, başta İstanbul’dan bazı ilçeler ile olmak üzere Anadolu’dan istifaların olacağı söyleniyor" iddiasında bulundu.





AKP'de sıradaki ilk tasfiyenin Trabzon'da ve bazı İstanbul İlçe Belediyeleri'nde olacağı belirtiliyor.